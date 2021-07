“Oscilação lunar e potenciais inundações catastróficas”, em direção a um desastre histórico – Libero Quotidiano

O clima louco está destruindo a Europa. E não só isso: vimos o que acontece em Estados Unidos da AméricaE novamente, a crise da água no Irã. Em suma, caminhamos para o caos. Mas o pior, é claro, ainda está por vir. Este é o “pior” esperado por um estudo NASA Em colaboração com a Universidade do Havaí, pesquisa publicada na prestigiosa revista A natureza da mudança climática, onde a luz está em uma “oscilação” iminente na órbita da lua.



O efeito que terá, de acordo com o estudo Consequências sérias, com inundações potencialmente devastadoras ao longo das costas dos Estados Unidos, até três ou quatro vezes mais do que normalmente, com repercussões difíceis de calcular. São fenômenos que já são um problema em muitas cidades do Atlântico, mas sobretudo do Pacífico, fenômenos que só vão piorar drasticamente.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), durante 2019, já informou 600 dessas oscilações. No entanto, de meados dos anos trintaA pesquisa argumenta que sincronizar o aumento do nível do mar com o ciclo lunar levará a cidades costeiras nos Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo com probabilidade de iniciar uma década de eventos dramáticos. Quem poderia determinar seu desaparecimento, lavado.



O fenômeno de oscilação é um ciclo natural durante o qual as marés podem ser mais ou menos fortes. Até agora os efeitos da gravidade em nosso planeta foram subestimados, podendo causar grandes perigos, principalmente quando a Lua, a Terra e o Sol se alinham, aumentando a atração nos mares.

O aviso foi emitido pelo administrador da NASA Bill Nelson: “As áreas baixas perto do nível do mar estão cada vez mais vulneráveis ​​e experimentando inundações cada vez maiores, e isso só vai piorar. A combinação da gravidade da Lua, aumento do nível do mar e mudança climática continuará a exacerbar as inundações costeiras em nossas costas e ao redor do mundo. A equipe de mudança do nível do mar da NASA fornece informações essenciais para que possamos planejar, proteger e prevenir danos ao meio ambiente e aos meios de vida das pessoas afetadas pelas inundações ”, concluiu Nelson.