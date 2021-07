O truque para descobrir quem bloqueou você no WhatsApp

Vamos enfrentá-lo: o WhatsApp é muito útil, podemos ligar e enviar mensagens de texto gratuitamente para qualquer pessoa, velhos amigos, parentes distantes, etc. Mas também tem desvantagens. Exemplo? Quem nos bloqueou está mantendo um segredo.

Bloquear alguém nas redes sociais – e, portanto, também no WhatsApp – não é um gesto particularmente simpático: uma vez bloqueado, não há como essa pessoa conhecê-la ou se comunicar com ela.

Mas, precisamente porque a rede de mensagens sociais está escondendo isso de nós, estamos mais curiosos para saber quem pode ter nos bloqueado. E o melhor é que existe uma maneira de acertar.

Vamos chegar a um acordo. As pistas que devemos seguir são, acima de tudo, algumas: a conta que suspeitamos ter bloqueado não está online. Além disso, o outro não está visível e nem a data nem a hora da última vez em que o contato esteve online estão disponíveis. Isso pode nos parar? Sim, mas para ter certeza de que você precisa de pelo menos mais três detalhes.

Lionel BonaventureGetty Images

Todos os que nos bloquearam tornarão automaticamente sua foto de perfil invisível para nós. Nós verificamos, e se virmos a foto, então certamente não fomos bloqueados. Mas se a imagem sumiu, por outro lado, há evidências adicionais.

Bem, uma última verificação está faltando. Vamos escrever qualquer mensagem para o nosso contato: se não aparecer nenhum cheque duplo ou cheque azul, as chances de sermos bloqueados serão muito altas. Mas há um último passo para ter certeza: vamos tentar entrar em contato (novamente via WhatsApp) o contato cuja imagem não vemos e não alcançamos recentemente. O aplicativo permite que nos comuniquemos? Se a resposta for não, então definitivamente fomos banidos.

