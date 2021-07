A mineradora ucraniana estava realmente coletando cartões FUT, não criptomoeda – Nerd4.life

Alguns dias atrás, nós falamos sobre um fazenda de mineração Ilegal foi fechado na Ucrânia. Este lugar se tornou famoso porque continha até 3.800 PS4Um dispositivo incomum e prático para minerar criptomoeda. Poucos dias depois, a polícia local descobriu que, na verdade, os consoles da Sony não eram usados ​​para encontrar moedas digitais, mas para criar coisas igualmente valiosas: contas do FIFA 21 cheias de Cartões FUT.

Como foi assumido no dia em que esta fazenda de mineração foi descoberta, os PS4s não são dispositivos perfeitos, mas eles têm poder computacional suficiente para serem usados ​​para extrair Ethereum ou outras criptomoedas. O problema, no caso, é representado por consumo E depois do consumo insano de eletricidade (mais de US $ 200.000 em contas roubadas), a polícia considerou a fábrica ilegal.

Exceto que a investigação chegou a uma conclusão diferente da esperada: o PS4 estava na verdade jogando FIFA 21 e coletando cartas FUT por meio dele. robô, para revender contas na Internet por várias dezenas de euros.

Atividade rentável, obviamente, principalmente se no final do mês você não tiver que pagar sua conta de luz para criar essas contas.