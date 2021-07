Telesystem Facile, revisão. O decodificador DVB-T2 36 Euro é simples no nome e na verdade

O nome diz tudo, O decodificador DVB-T2 da Telesystem é chamado Facile Destinado a um público menos atraído pela tecnologia e suas complicações, o fato de uma das abreviações alfanuméricas usuais não ter sido usada mostra os esforços da marca italiana para atender às necessidades de um público que precisava de um novo decodificador prestes a fechar, mas teria o prazer de viver sem ele. O preço de tabela é um dos mais disponíveis – 36,90 euros – Você também pode aproveitar Bónus de 50 € Para aqueles que se qualificam. Neste caso, você pega de graça.

A aparência é muito simples e compacta: em primeiro plano apenas uma tela indicando o canal ou hora exata, bem como uma entrada USB para cartões de memória úteis para reprodução de multimídia ou para função de mudança de tempo. Na parte traseira estão a entrada de antena, saídas Scart e HDMI, bem como o conector de alimentação externa. O controle remoto é muito interessante, projetado para máxima simplicidade: teclas extragrandes, teclado numérico e teclas de seta para alterar o canal e volume com confirmação central e algumas outras teclas para funções acessórias; O uso direto da TV não visa evitar complicações. Inclusivo Um controle remoto que todos podem usar sem dificuldade.

Em termos de simplicidade, as instruções, que terminam com um folheto quadrilátero onde falta a ilustração do controle remoto, podem ter sido exageradas. Nada sério, pois a instalação é direcionada pelo menu da tela e em poucos minutos tudo está pronto.

Se desejar, também existem funções não essenciais, como guia de programação e configurações de vídeo, caso não queira aproveitar as vantagens da configuração automática. É quase inútil lembrar que o decodificador chega ao consumidor sem pilhas para o controle remoto e sem nenhum cabo de conexão.

Início rápido, execução rápida

Chegamos agora à fase de instalação com seu tempo: o tempo total de Procurando o canal cerca de 3 minutos, não tão pouco porque o decodificador em cada frequência procura separadamente dispositivos de transmissão DVB-T e DVB-T2; Então, quaisquer conflitos com o LCN também devem ser resolvidos. Os canais 100 e 200 podem ser vistos e uma boa sensibilidade da antena será útil para quem não tem um sistema de livro didático. Se você não quiser seguir a classificação LCN padrão, pode criar listas de canais favoritos. Após a primeira configuração Tempo de ignição 15 segundos, Muito rápido O canal inicial é praticamente instantâneo Com o leve atraso usual na transição dos canais SD para os canais HD. Mais incertezas com o teletexto, cujas páginas carregam lentamente, faltam botões coloridos, por isso tem de ir página a página usando os botões de seta ou definindo a página desejada de cada vez.

O firmware só pode ser atualizado via chave USB. Observe um certo aquecimento do decodificador durante o uso, na ausência de orifícios de ventilação, seria melhor evitar ficar muito confortável, mas Decodificador muito pequeno (14 x 3 x 9 cm, largura x altura x dimensões de profundidade) Que encontrará facilmente espaço ao lado da TV. Quanto à reprodução de arquivos multimídia, descobrimos que é impossível conectar o pequeno disco rígido externo que usamos para testes que não foi rejeitado anteriormente por outros decodificadores.

Nós compensamos copiando os arquivos em um stick simples e tudo funciona novamente. Música MP3, imagens JPEG, filmes MP4, AVI e MKV são reproduzidos rapidamente e com boa qualidade, embora esta função possa não ser do interesse do usuário típico de tal decodificador. A qualidade da imagem da TV é muito boa com uma conexão HDMI, nada que inveje nossa pequena TV de referência usada para a ocasião.

Portanto, o Telesystem Facile provou ser um bom decodificador de desligamento, como o nome sugere, adequado para um público menos experiente em tecnologia. Dado o preço de tabela, não terá estragado o abastecimento das pilhas do telecomando e do cabo de ligação da TV.