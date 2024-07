A resposta está em Marte

Durante anos, procuramos alienígenas e vida alienígena em outros planetas, especialmente em Marte. Existem filmes, séries de TV e documentários inteiros que giram em torno desse assunto. Algumas missões espaciais analisam Composição do planeta vermelho Para respostas que também podem ser úteis para a compreensão da história da Terra. Graças à Curiosity, que coletou algumas amostras marcianas, surgiram evidências a favor de um processo chamado fotólise, que teria ocorrido na atmosfera do planeta vermelho, e teria aberto caminho para o surgimento de… Formação de moléculas orgânicas O que levou ao surgimento da vida em nosso planeta.

Descoberta de Marte pelos cientistas: o que eles encontraram

A espaçonave Curiosity da NASA está vagando pelo mundo Cratera de tempestade em Marte Há 12 anos. Na área de origem do meteorito foi descoberta a presença de materiais orgânicos com propriedades carbonáceas. É um material orgânico de origem sedimentar preservado em sedimentos estratificados de água e datado de aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás.

Materiais orgânicos com tais propriedades, se encontrados na Terra, normalmente seriam um sinal da presença de microrganismos, mas também poderiam ser o resultado de processos químicos não biológicos. Tipo, na verdade, fotóliseo processo pelo qual a luz solar, com suas frequências ultravioleta mais ativas, fornece às moléculas a energia necessária para realizar uma transformação química.

De acordo com um estudo publicado na revista Nature Geoscience na atmosfera de Marte 20% das moléculas de dióxido de carbono Teria se dividido em oxigênio e monóxido de carbono.

Marte revela o segredo da origem da vida na Terra

Moléculas complexas baseadas em carbono são um pré-requisito para a vida. Segundo cientistas, os materiais orgânicos encontrados em Marte foram formados por… Reações fotoquímicas na atmosfera E, portanto, sem vida. Ainda não foi provado se deu origem ou não a formas de vida no espaço.

Desde a Terra, foram Marte e Vênus Uma atmosfera rica em dióxido de carbono Muito semelhante Há muito tempo, quando esta fotólise ocorreu, pode ter criado as complexas moléculas de carbono a partir das quais a vida na Terra poderia ter começado. É razoável que os investigadores assumam que a fotólise do dióxido de carbono foi também um pré-requisito para o surgimento da vida na Terra em toda a sua complexidade. Portanto, a descoberta de Marte poderia ajudar a obter uma maior compreensão da vida alienígenaOrigem dos organismos vivos Em nosso planeta.

O que sabemos sobre Marte

Marte é o quarto planeta do sistema solar e o planeta que conhecemos melhor depois da Terra. Seu nome remonta ao deus romano da guerra, talvez por causa de sua cor vermelha. O solo marciano já está Rico em óxidos de ferroO que lhe confere uma cor distinta. O planeta é um dos menores do sistema solar: tem um diâmetro de 6.840 quilômetros (pouco mais da metade do diâmetro da Terra) e uma massa de aproximadamente Um décimo da terra.

Existem muitos canais em Marte, que são desfiladeiros muito longos e largos, como o leito de um rio seco. Isso indica que a água já esteve presente no planeta no passado. Inicialmente pensava-se que os canais eram rios e as manchas eram áreas cobertas de vegetação. Então ficou claro quais são as manchas Depósitos de areiaAfetados pelos ventos muito fortes que sopram no planeta. No entanto, a presença de água no passado leva à hipótese de que existiram formas de vida no Planeta Vermelho.