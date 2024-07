Windows 11 KB5040442: O que há de novo na atualização

No prazo esperado, o lançamento da atualização cumulativa obrigatória começou KB5040442 para Janelas 11: É um dos patches de terça-feira. Um total de 31 novos recursos foram introduzidos, incluindo aqueles que afetam a segurança, com as vulnerabilidades encontradas sendo corrigidas. Em seguida, a versão 23H2 do sistema operacional muda para a compilação 22631.3880 e a versão 22H2 do sistema operacional anterior para a compilação 22621.3880.

Patch terça-feira: KB5040442 para Windows 11 hoje

Ir download Para instalar o pacote, basta abrir o utilitário Windows Update e verificar sua disponibilidade. Alternativamente, quem preferir proceder manualmente pode encontrar arquivos .msu no portal Atualização de catálogo. Caso contrário, o próprio computador agendará o processo.

Como afirmado em Registro oficial de alteraçõesas alterações introduzidas são aquelas já vistas na atualização cumulativa opcional KB5039302 Eles foram distribuídos no final de junho (listamos abaixo os mais importantes). Além disso, há outras coisas relacionadas à instalação de aplicativos, ao servidor MultiPoint de área de trabalho remota e ao protocolo RADIUS (serviço de usuário de discagem de autenticação remota).

Como prometido, este é um resumo heresia Conteúdo principal incluído no pacote KB5040442. Para alguns, a implementação será gradual.

Guia recomendada para Game Pass em Configurações;

O botão Mostrar área de trabalho retorna à barra de tarefas padrão, substituindo o botão Copilot (quando disponível);

O File Explorer oferece a capacidade de criar arquivos compactados nos formatos 7-Zip e TAR a partir do menu de contexto;

Suporte para Emoji 15.1 com novos ícones para balançar a cabeça horizontal e vertical, fênix, limão, cogumelo marrom e corrente quebrada;

Capacidade de copiar arquivos da janela de compartilhamento;

Novo gerente de conta no menu Iniciar;

Uma visualização simplificada de pastas e arquivos selecionados no File Explorer, cercados por uma borda preta fina e clara;

Melhore a experiência do Copilot (quando disponível) adicionando o ícone à bandeja do sistema e fazendo com que ele se comporte como um aplicativo;

Corrigido um problema de teclado virtual relacionado a caracteres japoneses especiais.

Então a página de suporte nos lembra do que escrevemos ontem Fim do suporte Para as edições Home e Pro do Windows 11 no lançamento 22H2com prazo previsto para outubro de 2024. Há também dois problemas Notas: Trata-se de mudar de uma licença Pro para uma licença Enterprise e interagir com a barra de tarefas na versão N do sistema operacional.

Windows 10 recebe atualização KB5040427

É hora do Patch Tuesday também Janelas 10Que acolhe a atualização ao mesmo tempo KB5040427. Neste caso, são 13 novidades, uma delas relacionada ao Copilot. Para todos os detalhes, consulte o artigo dedicado.