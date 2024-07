O aumento de preço do Xbox Game Pass retardará o crescimento do serviço da Microsoft?

Porém, essa é a lógica normalmente apresentada por quem já é assinante, conhece o serviço, experimentou e chegou à conclusão de que o jogo ainda vale a pena apesar do gasto extra. Mas da perspectiva de um não-membro? É pouco provável que os preços mais elevados o façam Menos atraente para novos usuários E portanto Retardar o crescimento do serviço Já está completamente estagnado?

para’ Aumento de preço do Xbox Game Pass Certamente monopolizou as discussões sobre jogos nos últimos dias, e claramente também em nossas páginas. Também falamos sobre isso no artigo Vamos falar sobre isso de ontem, de Simone Tagliaferri, com o qual eu (e você em geral) concordo basicamente: o aumento líquido no custo mensal do PC Game Pass e Ultimate, A oferta ainda é muito útil Para usuários.

no que diz respeito aos Consola de jogos arcade , a assinatura será cancelada e não estará disponível para novos assinantes, enquanto os assinantes já continuarão a usufruir de seus benefícios até que decidam cancelar ou alterar planos. Será substituído pelo Xbox Game Pass Standard que inclui multijogador online, mas sem jogos do primeiro dia (que devem chegar dentro de 6 a 12 meses de acordo com fontes não oficiais) por 14,99€. Nenhuma mudança para Jogo de baixo básico que permanecerá em 6,99€ por mês, oferecendo aos membros serviços online e uma seleção de jogos que podem ser acessados ​​sem custo adicional.

Você provavelmente já sabe disso, mas um rápido resumo não faria mal para quem perdeu as últimas notícias: A partir de 12 de setembro O preço do Xbox Game Pass aumentará em alguns níveis. Arcade de jogos de computador O seu preço irá variar entre os 9,99€ e os 11,99€. O aumento é muito maior O melhor jogo de baixo , que passa de 14,99€ para 17,99€. Estamos basicamente a falar de um aumento de preço de 20% e cerca de 40% face aos 12,99 euros pagos há quase um ano.

Os números continuarão estagnados após o aumento de preços ou Call of Duty terá retorno?

Estamos falando de mudanças com certo impacto, principalmente para os assinantes do Game Pass Console e Ultimate, mas repetindo o que foi dito no “Let’s Talk About It” de ontem, era amplamente esperado e o serviço Ainda apresenta uma excelente relação qualidade/quantidade/preço. Duvido que os aumentos levem muitas pessoas a cancelarem as suas assinaturas, embora certamente haja uma percentagem de cancelamentos.

Mas o maior problema na minha opinião é este Isso afetará negativamente o crescimento do serviço, já está estagnado por si só. Em fevereiro, a chefe do Xbox, Sarah Bond, informou que o número total de assinantes do Xbox Game Pass era de 34 milhões, incluindo assinantes Básicos (a assinatura que substituiu o Live Gold) versus 25 (Game Pass) + 11,7 (Live Gold) assinantes inscritos no início. de 2022, o que mostra que não só o número total de assinantes aumentou, como também houve uma diminuição.

Deste ponto de vista, o aumento dos preços definitivamente não ajudará no crescimento, pois pode desencorajar novos utilizadores de subscreverem. E talvez seja esse o ponto: a Microsoft pode ter chegado à conclusão de que… O serviço atingiu ou está muito próximo do pico de potenciais assinantes, especialmente em consoles, e como resultado começou a aumentar os preços no ano passado (igualando a todos os outros serviços de assinatura), depois de permanecerem praticamente inalterados por anos. Ou simplesmente, na situação atual com a adição de títulos da Activision Blizzard ao catálogo, a única maneira de tornar o Game Pass sustentável ou mais lucrativo é aumentar os preços.

Um tiroteio de uma das primeiras imagens de Call of Duty: Black Ops 6

Embora o aumento do custo mensal possa assustar novos usuários, sabemos que a Microsoft fez exatamente isso Ás na manga É muito importante, nomeadamente Call of Duty: Black Ops 6. A presença do atirador e de todos os capítulos seguintes no catálogo do Game Pass desde o primeiro dia, de facto, poderá aproximar muitas pessoas do serviço e estimular ainda mais o boca a boca entre usuários que são usuários. Mas será suficiente para ver um aumento significativo no número de assinantes? Vamos falar sobre.