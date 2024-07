Mais recursos e um preço invejável: o SUV da Suzuki tem tudo que você precisa para comprá-lo, mesmo com grande desconto

A Suzuki revelou um novo SUV híbrido a preços excelentes. Tem todo o potencial para se estabelecer num setor cada vez mais concorrido

O segmento SUV continua repleto de modelos interessantes. O último modelo foi feito lá Suzuki. Estamos falando sobre é híbrido cruzado, Foi atualizado com um conjunto mais rico de funcionalidades com a adição de vários sistemas avançados de assistência ao condutor úteis para maior segurança e conforto de condução e já é oferecido a um preço promocional, o que é mais um motivo para considerá-lo.

Relembramos que a partir deste mês, os automóveis novos, baseados nas novas disposições europeias, deverão responder a solicitações mais rigorosas em matéria de segurança, equipando-os com sistemas avançados de assistência à condução de última geração. O novo Suzuki S-Cross Hybrid responde imediatamente a esta necessidade com uma série de dispositivos de nova geração.

Entre estes mencionamos Sistema de travagem automáticaa função que permite acompanhar e também Sistema de monitoramento de direçãoUma tecnologia que permite controlar os olhos do motorista para verificar se ele está olhando para a estrada ou não. Existe também um sistema de reconhecimento de sinais de trânsito que sinaliza imediatamente o não cumprimento dos limites de velocidade, lê os sinais de trânsito e os exibe no display interno

Suzuki, preços e detalhes técnicos do S-Cross Hybrid

Encontra-se no novo Suzuki S-Cross Hybrid Também outros ADAS Como o “Guardaspalle” ou sistema de monitorização de ângulo morto, o “Vaipure” conhecido como alerta de tráfego cruzado traseiro, o “Partifacile” ou controlo de subida em subida e, finalmente, o “eCall” para chamada de emergência ao qual é adicionado “Get” em linha com Stop&Go.

Por isso, a empresa japonesa pensou em cada detalhe para manter a segurança do motorista, dos passageiros e também dos demais usuários da via, mesmo que isso não signifique, de sua parte, que você não deva ter muito cuidado.

Existem três configurações, a saber: Top, Top+ e Stairview Agora vamos dar uma olhada naqueles que são os preçosRelativamente à tabela de preços, o preço do Suzuki S-Cross Hybrid começa nos 27.990 euros, para a versão 1.4 48V 2WD 6MT Top, e no máximo 36.390 euros, pedido para o S-Cross Hybrid 1.5 140V 4WD AT Stairview. O preço pode diminuir (por exemplo para 22.490 euros para a versão 1.4) se puder usufruir do incentivo estatal, anulando um carro no valor até 2 euros, o que é útil para obter o desconto máximo.