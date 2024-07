Hyundai e Kia estão sob ataque: roubaram muito deles com um Game Boy antigo

Existem alguns modelos de automóveis, e marcas em particular, que parecem ser muito populares no mercado. Carros muito eficientes, com excelente desempenho e, o mais importante, muito seguros e com preços acessíveis. sonhar.

Porém, uma realidade. Como no caso de Hyundai E Kiaduas marcas globais que de ano para ano, e de década para década, não só aumentam os seus números de crescimento, mas também Eles são muito protetores consigo mesmos.

Agora podemos defini-lo sem medo de contradição Kia e Hyundai Como duas marcas distintas e expostas: todos os dados falam de um crescimento contínuo nas vendas e Sucesso em 360 graus.

Eles o amavam Às mulheres, aos homens, aos adultos, aos jovens e aos idosos: A sua capacidade, que consiste em oferecer uma gama muito diversificada de modelos de automóveis, adapta-se às necessidades de um Um mercado cada vez mais próspero.

Resumindo, sejamos realistas: as pessoas sabem que existem muitas marcas e modelos, mas em geral focam-se sempre colectivamente nas mesmas marcas.uma razão para ser.

Todo mundo adora Kia e Hyundai: até os Marotos

Quando atendem a uma série de critérios centrais e críticos como segurança, desempenho de direção, estética e economia, além de fornecerem diferentes tipos de motores e modelos capazes de transportar… necessidades de objetivos diferentesVocê atingiu a marca. Porém, há um pequeno problema, ou nem tanto, que todo mundo ama tanto certos carros que até as pessoas erradas os amam. homem?

Como ladrões. Exatamente: Infelizmente, de acordo com estatísticas recentes, alguns modelos Hyundai e Kia Acabam, apesar de tudo, sendo atacados por ladrões que parecem favorecê-los em detrimento dos outros: além disso, para roubá-los, também utilizam uma técnica muito estranha que poucos percebem. O que vai acontecer? Eles roubam muito só usando um velho Game Boy. Que, para quem não sabe, é um videogame de bolso, hoje diríamos um aparelho, para jogar em qualquer lugar.

Eles roubam todos eles com o game boy

Porém, para ser claro, não é o próprio Game Boy que permite roubar os carros em questão: na verdade, ladrões com formação técnica nada mais fazem do que usarjogo de menino esqueleto, Jogo de bolso da Nintendo, para colocar um dispositivo dentro para interceptar Abrir e fechar conexões Central, para eliminá-lo e deixar o carro aberto e fácil de roubar.