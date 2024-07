Novos recursos do WhatsApp que você talvez não saiba que existem

Existem alguns novos recursos excelentes chegando ao WhatsApp, mas quais são eles? Vamos descobrir juntos e ver para que serve

Como todos sabemos bem, quando falamos de WhatsApp referimo-nos a uma das aplicações cada vez mais populares e apreciadas em todos os nossos smartphones. Nos permite enviar mensagens Em tempo real e instantaneamente com quem quisermos.

No entanto, um dos pontos fortes desta aplicação é sem dúvida o constante trabalho de otimização e melhoria realizado pela sua equipa: aqui, então, Últimas notícias em breve.

WhatsApp, novos recursos em breve

Vamos começar imediatamente a descobrir os novos recursos que foram introduzidos recentemente no maravilhoso mundo do WhatsApp e que ninguém deve ter notado. Em primeiro lugar, de facto, podemos mencionar a introdução de crachás Meta verificada No que diz respeito às empresas. Para quem ainda não ouviu falar, é um crachá muito específico que permite saber se a empresa em questão está registada na Meta e sobretudo se é legítima. Além disso, as empresas envolvidas terão a oportunidade de beneficiar do suporte técnico mais preciso e também terão a possibilidade de utilizar a mesma conta em vários dispositivos.

Porém, as inovações introduzidas pelo Whatsapp certamente não param por aqui. Na verdade, a chamada Meta AI foi disponibilizada recentemente: para quem nunca ouviu falar, é realmente Chatbot generativo Ele é inspirado no modelo LLama e pode ser acessado muito rapidamente, ou seja, através do botão de ação ou da barra de pesquisa dentro do nosso aplicativo. Desta forma haverá a possibilidade de conversar, criar fotos e muito mais apenas utilizando esta aplicação.

Algumas correções do WhatsApp, como

Além das próprias novidades, não podemos deixar de citar algumas das melhorias feitas pela equipe do WhatsApp para tornar o uso e os serviços deste aplicativo cada dia mais precisos e completos. Precisamente por este motivo, no que diz respeito à versão iOS desta aplicação, foi adicionado dentro dos chats o chamado filtro “Favoritos”, para que possa aceder aos chats de uma forma Muito mais rápido e fácil.

Por último, podemos também citar a introdução de uma nova funcionalidade: esta, concretamente, tem o propósito específico de querer melhorar as nossas chamadas de voz e vídeo, tanto recebidas como enviadas. Portanto, também será oferecida a possibilidade de incluir a opção de áudio no compartilhamento de tela durante uma videochamada, para apresentar o conteúdo aos seus interlocutores. Sem falar que, por fim, você pode escolher a qualidade da mídia que está enviando mais recentemente: escolha Entre SD e HD.