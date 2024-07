Chega adesivo de segurança

Um dos mais antigos, mas também o mais eficaz, Operações fraudulentas contra correntistas De bancos de todo o mundo a um telefonema de distância Funcionário do banco falso. Que geralmente começa com um Mensagens de phishingque diz que alguém está tentando forçar nossa conta e que precisamos entrar em contato com o suspeito Número da linha de apoio.









Está prestes a Um dos golpes mais perigososPorque a vítima pode ser induzida pelo golpista do outro lado da linha a fazer repetidas transferências para outras contas, até… A conta foi esvaziada. Agora, porém, alguém inventou uma solução muito simples, mas muito eficaz:… Adesivo de segurança Anti-fraude.

A nova etiqueta de segurança de papel da Hype

O novo selo foi lançado pelo Hype, banco online do Grupo Sella que possui um grande número de clientes na Itália. Hype sempre foi um serviço muito tecnológico e inteligente, orientado ao usuário, no entanto Adesivo de segurança É uma inovação muito fácil e que pode ser explorada mesmo por quem entende muito pouco da tecnologia.

Na prática, quando o titular da conta está ao telefone com a ajuda do (real) Hype, ele pode abrir o aplicativo Hype e encontrar “Adesivo de segurança“, qualquer um Escrevendo que diz:

Adesivo de segurança Confirmamos que você está falando com nossa equipe de suporte

O carimbo desaparece automaticamente no final da chamada e reaparece se forem feitas novas chamadas para o banco. Desta maneira O titular da conta tem certeza Que, do outro lado da linha, existe de fato um funcionário da Hype (ou pelo menos de sua central de atendimento oficial) e isso pode ser confirmado Seu dinheiro está seguro.

O número de telefone não é suficiente

Uma etiqueta de segurança é uma ideia simples e eficaz, mas também é necessária porque não é suficiente Verifique o número de telefone Para ter certeza de falar com assistência oficial de um banco ou empresa.

Existem técnicas como as chamadas “Representação“, que permite Golpistas Mostrar o nome de qualquer banco, instituição ou empresa na tela do telefone de quem liga, mesmo que quem liga seja de outro número.

Quando recebemos uma chamada (ou a fazemos após receber um SMS) para um número associado a “Banco XYZ“, Então, Não é dito nada Já estamos conversando com esse banco.

para’Aplicativo bancárioPorém, só pode ser controlado através do banco, portanto, se nos mostrarem um selo de segurança Podemos ter certeza Não arriscamos.

Esta tecnologia é, portanto, útil e eficaz e pode ser Incluir todas as empresas e organismos públicos Que possui uma central de atendimento oficial, mas também um aplicativo oficial.

No caso de órgãos públicos que os golpistas costumam imitar (como uma agência fiscal), será possível mostrar um adesivo de segurança no interiorAplicativo IO.