Fiat X1/9, uma lenda intemporal: um rali deslumbrante, em cada detalhe

lá Fiat X1/9 É um dos carros mais populares da marca Torino. Produzido entre 1972 e 1989, era um Targa, o tipo de carroceria intermediária entre um cupê e um Spider, que caiu em desuso nos últimos anos. O carro em questão é derivado de um carro-conceito: o Autobianchi A112 Bertone Runabout. Quanto à mecânica, utilizei a do FIAT 128 Coupé.

Sob o capô de Fiat X1/9 Havia um motor transversal de 4 cilindros com 1.290 cc e 75 cv. Porém, a carroceria é derivada de seu “primo”, o Lancia Stratos com quem também compartilhou um designer: Marcello Gandini. Ao longo dos anos, esta chave tornou-se cada vez mais icónica, tanto que inspirou muitos designers a tentar imaginar uma reinterpretação com uma chave moderna.

FIAT X1/9 Campeão Nacional de Rally na Toscana

Na Itália existe uma grande paixão por este carro e não é por acaso que há poucos dias, precisamente no dia 30 de junho, na Toscana, um Encontro Nacional Fiat X1/9. O evento aconteceu em Castelfiorentino, na província de Florença, onde dezenas de pessoas se reuniram em seus carros. Os carros foram exibidos pela primeira vez na Piazza Gramsci e depois partiram para um passeio pelo interior da Toscana, entre as províncias de Florença e Siena.

Teresa Galanti coordenou tudo, enquanto o evento em questão foi organizado por Clube X1/9 Itália. Ainda hoje este modelo faz bater o coração de muitos entusiastas. Em particular, nos últimos anos o carro tornou-se popular entre os colecionadores. Existe também uma versão Dallara deste modelo construída em 1975: EsononovEm sua versão final, foi equipado com motor de 1.600 cc com potência superior a 200 cavalos. No entanto, em 1974, foi também construída uma versão Abarth equipada com um motor Rali Fiat 124 Abarth Com uma superfície de 1.840 centímetros cúbicos e potência máxima de 200 cavalos.