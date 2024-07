Por que um jogo politicamente correto como Black Myth: Wukong é tão emocionante para os jogadores?

Longa sombra de censura

Black Legend: Wukong da Game Science é a expressão perfeita da visão do governo chinês, pois apresenta um personagem masculino forte com traços muito masculinos, e conta uma história em que as mulheres têm um papel muito marginal.

Afinal, o mesmo texto em que se baseou, o famoso romance Jornada ao Oeste, atribuído ao estudioso Wu Qingyin, era assim, portanto deste ponto de vista é uma transmissão muito fiel, pelo menos globalmente. papel. Nada mal, voltando a 1590, mas isso não muda a realidade que enfrentamos Um ato aprovado por um governo que tinha controle quase total sobre a produção cultural de seu país O que tende a impor o seu ponto de vista sobre o que se cria naquelas paragens.

Então, fiquei me perguntando quantos ocidentais vivenciam isso, principalmente aqueles que professam se incomodar com qualquer forma de interferência política nos videogames, a ponto de declararem o fracasso de um jogo como Tales of Kenzera: ZAU como positivo porque, segundo ele, foi devido à influência corporativa da Sweet Baby Inc. Um consultor especializado em questões relacionadas com a inclusão mediática, sem ter quaisquer dados que suportem esta tese.

Por que o politicamente correto deveria ser combatido neste caso, quando no caso de Black Myth: Wukong ele não tem efeito no (pré-)julgamento em relação ao jogo? Especificamente, para quem estava se perguntando: joguei Tales of Kenzera: ZAU e encontrei Metroidvania é realmente medíocreMas certamente não porque se passa na Nigéria ou porque tem um herói negro. Isso porque não tem nada de diferente a oferecer em relação à concorrência e porque não tem momentos particularmente emocionantes. Isto significa que não tenho uma opinião particularmente positiva sobre o jogo em si, apesar de ter nascido de testes diretos do mesmo.