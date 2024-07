Baterias alimentadas pelo solo, por que salvarão a agricultura da UE: como obter energia limpa (e barata)

A startup britânica Bacteri introduziu uma tecnologia revolucionária que promete reduzir custos energéticos na agricultura, explorando um recurso até então subestimado: o solo.

Graças à capacidade das bactérias do solo de produzir elétrons, as bactérias desenvolveram baterias recarregáveis ​​diretamente do solo.

Esta inovação não oferece apenas uma solução de baixo custo; Também abre caminho para uma agricultura mais sustentável e independente de energia.

O núcleo da tecnologia proposta pela Bactery reside nas chamadas “células de combustível microbianas do solo” (SMFCs). Essas células captam a energia liberada pelos microrganismos durante a decomposição dos compostos orgânicos do solo.

Através do uso de eletrodos à base de carbono, É inserido diretamente no solo e conectado a um circuito externoÉ possível transferir os elétrons gerados neste processo natural e convertê-los em energia elétrica utilizável. O sistema pode ser facilmente expandido conectando várias células em série para armazenar energia na bateria.

Inovação Energética: Baterias Terrestres

O Dr. Jakub Dziegielowski, parte integrante da equipe que desenvolveu esta tecnologia na Universidade de Bath, expressa: Grande entusiasmo pelo potencial impacto positivo que as PME podem ter não só na agricultura, mas também noutros sectores. A capacidade de gerar energia limpa e contínua diretamente do solo representa um importante passo em frente na criação de sistemas energéticos mais sustentáveis ​​e eficientes.

As implicações da tecnologia desenvolvida pela Bactery vão além do setor agrícola. Em contextos onde a instalação de infraestruturas energéticas convencionais é impraticável ou demasiado cara, as baterias alimentadas por bactérias proporcionam uma solução inovadora e ambiental.

Por exemplo, foi testado com sucesso em sistemas de filtragem de água no Brasil, demonstrando a versatilidade e confiabilidade da tecnologia mesmo em outros ambientes que não a agricultura.

Apresentando baterias alimentadas por bactérias no mercado Poderia representar uma grande mudança na gestão dos recursos energéticos nas explorações agrícolas. Com um custo estimado de apenas £25 (cerca de 30€) por unidade e uma vida útil sem manutenção superior a 25 anos, estas baterias representam não só uma opção económica, mas também ambientalmente responsável.

A professora Mirella Di Lorenzo destaca como esta inovação pode remover barreiras à coleta de dados em campos agrícolas, Facilitando assim decisões mais informadas relativamente a práticas de eficiência de recursos.

A pesquisa realizada pela Bactery abre novos horizontes no uso de energias renováveis ​​e na gestão sustentável da agricultura moderna. Com o avanço contínuo da ciência e da tecnologia aplicada às energias limpas, observamos uma evolução em direção a sistemas cada vez mais autônomos e ambientalmente compatíveis.