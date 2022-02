“Ballate con le mascherine”, “E le discoteche?”: scoppia la polemica a Sanremo

“ Il public dell’Ariston che balla tutto ammassato é um insulto a todas as limitações para discotecas, estádios, locais È solo uno delle centinaia di tweet che ha inondato il popolare social network, mentre al festival di Sanremo si esibivano i Meduz. Sono bastati pochi minuti per fare explodere un vero e proprio caso sul web.

Il gruppo house italiano – composto dos três produtores Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale – é famoso e animado ao vivo internacionalmente com uma série de sucessos de dança ed stato ospite della prima serata del festival di Sanremo. Ma oltre a fare ballare il pubblico presente al teatro Ariston, ha scatenato anche una delle tante polêmica dela serata.

Che i social network sarebbero esplosi, i telespettatori lo hanno intuito quando Amadeus ha introdotto i Meduza sul palco: “ Ballate pure ma con le mascherine” . Peccato che in tutto lo stivale ballare sia pouco vietato per colpa del Covid. E mentre il pubblico si alzava in piedi e danzava al ritmo del medley proposto pelo trio, su Twitter si scatenavano le critic: “ Discoteche aperte no…però 70enni che ballano all’Ariston si”, “Discoteche chiuse, operadores do settore pe stracci, però all’Ariston tutti a ballare un sopra l’altro. C’avrei gusto se domani scappasse fuori il focolaio sanremese”, “E dall’Ariston un car saluto ai gestori delle discoteche” “.