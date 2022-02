Dying Light 2 Stay Human tem mais bugs da versão PC de Cyberpunk 2077, por IGN – Multiplayer.it

IGN é rimasta particularmente colpita dai erro di Dying Light 2 Fique Humanotanto da chegada a pubblicare un vero e proprio box di avviso dedicado, paragonando lo stato del gioco a quello della versione PC di Cyberpunk 2077 al momento del lancio. Anzi, addirittura é status definido peggiore.

Agora, o título do CD Project Red su PC era sì giocabile, a diferença delle versioni console, ma era comunque piagato de diversi problemi. A mesma coisa que vale para Dying Light 2 Stay Human, com a diferença do que acontece, neste caso, manca ancora la patch di lancio.

Comunque sia IGN tem sottolineato como il gioco si blocchi spesso in maniera irreversibile, e abbia parecchi malfunzionamenti negli script e nei dialoghi. Além disso, o desempenho não é proprio esaltanti (está testado no Xbox Series X, mas não pode ser usado para a versão PC e PS5), da bug nei file di salvataggio e da tanti altri problemi, piccoli e grandi, che diventano sempre mais presente mano a mano che si avanza nell’avventura.

La sostanza è che se non siete tra quelli particularmente tolleranti com i bug, forse fareste meglio ad frequentere prima di procedere all’acquisto. Quantomeno aspettate la famosa prima patch, che potrebbe risolvere diversas críticas.

Para todos os detalhes no mérito do jogo, leia a nossa revisão de Dying Light 2 Stay Human.