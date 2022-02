OlliOlli World, a revisão – Multiplayer.it

Siamo sull’isola di Radlandia, uma espécie de paraíso de skatistas, e fazemos parte de todas as seleções para mergulhar na nova divindade do skate. Non si tratta di un titolo solo nominale, ma di un ruolo mistico che ci renderà gli intermediari tra gli uomini e gli dei. Mais precisamente trate o skater e o dei, veja o tema do jogo. Sono loro ad aver create Radlandia, dividendola in cinque biomi differenti, tutti con delle sfide specifiche da affrontare. Riusciremo a conquistarne i favori? Em realtà, come scopriremo giocando, sono delle figure davvero sopra le righe, addirittura simpatiche (si, si parla anche con gli dei nel corso del gioco). Il fulcro dell’intera esperienza non sono comunque loro, ma lo skateboard, inteso nella sua forma più limpida e appassionata, come vedremo nel corso della recensão de OlliOlli World .

Jogabilidade



Eu percorsi sono vari e tanto allegri

Poche settimane fa avevamo provato il gioco di Roll7 in un versione potencial, tanto que che abbiba auto conservare i salvataggi com quella finale. Già all’epoca ci aveva fatto un’impressione più che positiva, impressione confermata dalla versione che abbiamo potuto testare negli ultimi giorni e che, come già detto, è quase lo stesso gioco.

Em termini strettamente ludici OlliOlli World é simples de spiegare: creato il nostro skater, dobbiamo afrontar uma série de gare in cui l'obettivo principale é, solitariamente, chegar em fondo al percorso. Farcela non è difficilissimo, almeno nelle prime fasi, che comprendono un ricco tutorial, ma presto ci si accorge che il nodo non è "andare avanti", mail il perfezionamento delle nostre capacidade. Não temete però, porque o sistema de controle é simples, quase arcade: com um gosto e acelere, com o nível do controlador se esquadrinha a variedade de acrobazie e, tutti os bisogna, se preme um outro gosto de gosto para cambiar corsia. Tuto qui? Aparentemente sim, perché l'intero sistema di gioco funziona su più livelli di profondità che vanno dal semplice correre cercando di non cadere dallo skate, all'azzeccare qualche buon trick in sequenza, fino ad arrivare a combinare corse e acrobazie in app che si traducono in una crescita sempre più marcata del nostro punteggio (e del nostro ego).

Em OlliOlli World finire una gara non significa niente. Spesso al primo tentativo ci si ritrova sconsolati a guardare una schermata di riepilogo con la maggior parte degli obiettivi não espontâneo. Magari giusi ci siamo anche conto della pre qualche se ma non siamo citi a ra lo. Mais dramático ancora il passaggio alla schermata delle classifiche globali, pomba você rendeu-se ao que che veio se ci se fosse persi por strada un ampio pezzo del tracciato, visto que qualcuno hagio segnato un puntegtro no volte superiore.

Oltre alle gare in cui bisogna semplicemente arrivare in fondo, che sono la maggior parte, ci sono alcune variante venha le gare a punti, in cui bisogna acumular il punteggio più alto possibile entro un certo limite di tempo, e le sfide, in cui dovremo soddisfare le richieste di alcuni personaggi. Em geral, comunque, se desenvolve a partir de um punto A, superando a trituração do ponto B, superando sui vari varie disposti lungil tracciato, desenvolvendo saltando dalle rampe, executando o sulle parti e quant’altro.



Radlandia em tutta la sua pastellosità

Come già detto, ogni bioma ha le sue sfide specifiche che rendono uniche le gare. Comunque sia ciò che conta davvero per migliorare è imparare bene la morfologia delle piste e dedicadosi a padroneggiare i truque avanzati, che richiedono dei movimenti coordinati del controller (avete present le supermosse dei picchiaduro a incontri?) Solo porque posso não acumular sempre mais pontos. Por finire OlliOlli World basta in realtà qualche ora, ma per padroneggiarlo ci vuole un’infinità di tempo in mais, tanto che não ha molto senso parlare di longevità nei termini classici, visto che il tempo di gioco può variare enormemente da giocatore a giocatore.