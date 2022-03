Twitch xQc afirma tê-lo ativado e está quase completo – Nerd4.life

xQcum dos jogadores do Twitch mais seguidos no mundo, afirmou ser o dono Já jogou para GTA 6 Através de audições organizadas pela Rockstar Games. Segundo ele, o jogo está em excelente fase de desenvolvimento e já foi concluído.

xQc estava conversando com seus seguidores quando começou a alegar que havia tentado um jogo que ainda estava sendo testado, mas não podia dizer nada sobre isso porque estava coberto de NDA (Em italiano: acordo de confidencialidade ou acordo de confidencialidade). O bate-papo começou a fermentar e pediu mais informações. xQc, que certamente não é famoso por sua apreciação, durou alguns minutos, e depois de enviar o NDA para aquele país, ele revelou que é um testador online de GTA 6.

Então ele disse que o jogo está em desenvolvimento muito bom e parece que acabou. Mais precisamente, ele disse:Você jogou Grand Theft Auto 6 online, e vou dizer apenas que o desenvolvimento do jogo acabou.“

Mais tarde, ele afirmou que GTA 6 tem servidores dedicados a encenação, um dos fenômenos que permitiram que GTA 5 continuasse por tantos anos. Além disso, parece que foram introduzidas mecânicas de role-playing muito avançadas, que ele não especifica muito.

xQc: “Eles não permitirão role-playing no FiveM; Eles terão seus próprios servidores de RPG com mecânicas avançadas da vida real. Este é o sistema de role-playing mais avançado de todos os tempos.“

Esta informação foi posteriormente postada por um usuário no Reddit, que contou como ele foi banido dos fóruns do GTA por colocá-lo lá também (o que mostra que a Rockstar Games está tendo uma forte influência lá também). Observe que o vídeo xQc original no Twitch foi excluído, juntamente com todos os clipes diferentes.

Quantas possibilidades existem Totalmente verdade? Na verdade muitos. Não é surpresa que a Rockstar Games queira envolver alguns jogadores notáveis ​​no marketing do jogo, dado o papel que desempenharam no sucesso contínuo do Capítulo 5. Afinal, a xQc é uma das operadoras de streaming mais importantes do planeta, então não seria surpresa se ela fosse chamada para colaborar. Claro, sua falta de confiabilidade ainda persiste, porque ele violou o NDA de qualquer maneira, mas isso é um problema da Rockstar.

E quanto ao estado de desenvolvimento? Isso pode realmente acabar? Resposta: Por que não? GTA 6 provavelmente será um título gigante, considerando os anos que levou para fazer e enfrentar seu antecessor, então não é de admirar que já esteja em fase de melhoria e a Rockstar esteja fazendo testes extensivos para garantir que seja lançado de maneira limpa. que possível.