Os três astronautas da Soyuz na Estação Espacial Internacional, recebidos com sorrisos e abraços

Abra a escotilha que separa a Estação Espacial Internacional do ônibus espacial russo Soyuz, que atracou pouco depois das 20h. Os três cosmonautas a bordo da Soyuz, Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov entraram com um sorriso, e foram recebidos com um abraço pelos sete tripulantes da Estação Espacial Internacional: os russos Anton Kaplerov e Peter Dobrov da Roscosmos, e o alemão Matthias Maurer da a agência. A espaçonave da ESA e os americanos Raya Shari, Thomas Mashburn, Kayla Barrow e Mark Vande são da NASA.

Maurer europeu com russos Shkaplerov e Dubrov abriu a escotilha da estação espacial. Em seguida, todos os tripulantes da Estação Espacial Internacional se aproximaram para dar as boas-vindas aos colegas russos e preparar as câmeras, o que é sempre inevitável nessas ocasiões. Assim que a escotilha da Soyuz também se abriu, todos os três russos a bordo olharam, sorrindo, vestidos com roupas amarelas brilhantes.

Matveyev foi o primeiro a entrar, seguido por Korsakov e finalmente Artemyev, numa série de abraços afetuosos entre colegas. Os russos, americanos e o alemão Maurer, que festejou hoje o seu aniversário, participaram todos juntos no habitual contacto com o Centro de Controlo Russo, onde os astronautas recém-chegados tiveram a oportunidade de cumprimentar as suas famílias. O ambiente calmo e sereno parece muito distante da luta no terreno.

O ônibus espacial russo Soyuz atracou na Estação Espacial Internacional pouco depois das 20:00. Este é o primeiro contato de Souyz com a nova unidade russa Prichalsx e também o primeiro lançamento russo após a invasão da Ucrânia e fortes tensões internacionais que minaram décadas de cooperação pacífica no espaço.

O vaivém chegou com os três astronautas no aniversário de Matthias Maurer, o astronauta alemão da Agência Espacial Europeia (ESA) que hoje celebra 52 anos (no quinto mês da sua primeira missão na Estação Espacial Internacional). Os três astronautas que estão prestes a chegar à Estação Espacial Internacional permanecerão em órbita em uma missão de seis meses e meio, durante a qual realizarão no máximo sete caminhadas espaciais, conforme esperado durante uma coletiva de imprensa organizada antes do lançamento . por Roscomos.

Seus compatriotas Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov retornarão à Terra em 30 de março a bordo da Soyuz MS-19 com o americano Mark Vande Hei. No momento, esse voo de retorno não parece estar em questão, apesar de algumas semanas atrás o chefe da Agência Espacial Russa, Dmitry Rogozin, ter relançado um vídeo de paródia nas mídias sociais que mostrava cosmonautas russos prontos para retornar à Terra. deixando. Americano na Estação Espacial Internacional. Em vez disso, o SpaceX Crew Dragon chegará à órbita em abril com três astronautas da NASA e a italiana Samantha Cristoforetti da ESA, prontos para trabalhar em sua missão Minerva.