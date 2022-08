Incêndio na sede em Kyoto, investiga as causas – Nerd4.life

uma Incêndio na sede nintendo, em Quioto. Felizmente Não houve feridos ou feridosDe acordo com reportagens japonesas.

De acordo com declarações da polícia, a Nintendo solicitou a intervenção dos bombeiros às 13h00 locais para iniciar um incêndio no interior dos escritórios da sede da empresa. Oito carros de bombeiros chegaram ao local em poucos minutos, mas felizmente a emergência já estava de volta graças à intervenção de funcionários que apagaram o incêndio imediatamente antes que se espalhasse por todo o edifício.

Segundo relatos, as cadeiras e mesas do terceiro andar do prédio pegaram fogo, mas felizmente não houve vítimas ou feridos.



Sede da Nintendo em Kyoto

Polícia e bombeiros ainda investigam o acidente isso causa do fogo. De acordo com as primeiras reconstruções, acredita-se que o fogo possa ter começado a partir de um dispositivo eletrônico sob carga. Parte da culpa pode ser devido ao calor excessivo: o Japão tem um verão recorde, com temperaturas acima de 35 graus por cerca de duas semanas.