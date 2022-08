Possíveis brigas e microtransações emergem de uma pesquisa – Nerd4.life

uma voto em mim Diablo 4 Pela Activision Blizzard, o que parece indicar possíveis microtransações Dentro do jogo, além de Passe de Batalha e Preços Que esses elementos podem estar dentro de uma economia de propriedade em desenvolvimento.

De acordo com relatos de algumas fontes relataram no Reddit um este é o endereçoa Blizzard poderia ter enviado algum tipo de pesquisa para alguns usuários, obviamente para receber algum feedback sobre Preço possível O que pode ser aplicado a itens que podem ser comprados no jogo, ou simplesmente a ter microtransações e cartas de batalha que podem ser compradas, mesmo que a questão seja incerta. Deve-se notar também que os preços variam de pesquisa para pesquisa, para feedback sobre as diferentes opções possíveis, e, portanto, não devem ser considerados indicativos.

Pesquisas desse tipo são frequentemente enviadas para círculos restritos de usuários, possivelmente parte de um número limitado de estágios de testes beta, sem levar à inclusão real dos itens dentro.

Portanto, mesmo que a digitalização seja original (o que não é certo), não é certo que os itens contidos nela sejam incluídos no Diablo 4.

De qualquer forma, alguém traduziu a pesquisa e parece estar lidando com isso principalmente Cosméticos, e, portanto, itens que não possuem peso efetivo na balança do jogo. Entre estes, encontramos diferenças marginais nas armaduras e armas, nas decorações que seriam aplicadas nas costas dos lutadores e suas montarias e acessórios. Em geral, todos os itens que não possuem uma correspondência efetiva nas estatísticas do personagem.

Por fim, também há referências a cartas de batalha que garantem itens cosméticos “excelentes” que são obtidos desbloqueando objetivos progressivos no jogo e Moeda do jogo É chamado de platina que sempre pode ser usado para comprar cosméticos. Aguardamos qualquer confirmação da existência real desses itens, considerando que Rod Ferguson, gerente geral da série Diablo na Blizzard, especificou que Diablo 4 deverá ser um jogo com preço total sem itens cosméticos opcionais e expansões de história. . .

Recentemente, imagens, um vídeo e detalhes do alfa surgiram graças aos vazamentos, enquanto de acordo com o jornalista Jason Schreyer, há quem já esteja jogando o alfa e as opiniões são positivas. De resto, aguardamos para saber a data de lançamento de Diablo 4, que está prevista para 2023.