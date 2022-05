Heroes of Middle-earth é o novo RPG móvel da EA – Nerd4.life

A Electronic Arts anunciou hoje uma nova parceria com a Middle-earth Enterprises, uma divisão da Saul Zaentz para desenvolver O Senhor dos Anéis: Heróis da Terra-médianovo RPG portátil gratuito para jogar Chegando este ano, duranteVerão 2022.

O jogo foi referido como uma “Experiência Estratégica, Social e Competitiva” pela Electronic Arts, então provavelmente é um RPG com ele. Elementos estratégicos e relações sociais de um tipo, claramente centrada em torno do mundo de fantasia criado por Tolkien.

“Estamos muito empolgados com a parceria com Saul Zaentz e Middle-earth Enterprises na próxima geração de RPGs móveis”, disse Malachi Boyle, vice-presidente de RPG móvel da Electronic Arts. “A equipe está cheia de fãs de O Senhor dos Anéis e O Hobbit e todos os dias eles unem sua imensa paixão e talento para oferecer uma experiência autêntica aos jogadores.



Electronic Arts x Middle-earth Enterprises, foto ao colaborar

A combinação de gráficos HD, animação cinematográfica e arte estilizada mergulha os jogadores em uma fantasia da Terra-média, onde competirão com seus personagens favoritos. “

“Estamos empolgados por trabalhar com a EA mais uma vez, desta vez para trazer um jogo para celular exclusivamente inspirado na Terra-média, conforme retratado nas obras literárias de JRR Tolkien para seus fãs”, disse Frederica Drotos, chefe de branding e licenciamento da SZC. Médio Oriente. empresas de terra. “É uma honra trabalhar com a talentosa equipe da Capital Games, cujo conhecimento e amor pela história é evidente ao longo do jogo.”

O Senhor dos Anéis: Heróis da Terra-média se concentrará fortemente na narrativa e terá Sistema de combate baseado em turnos. Outros recursos incluem “sistemas de coleta profunda”, possivelmente referindo-se a um sistema interno de criação para atualizar armas e armaduras, e uma grande lista de personagens do vasto universo de O Senhor dos Anéis e O Hobbit.

O título em questão também é o primeiro jogo para celular desenvolvido pela EA inspirado nos enredos, lugares, personagens e história das obras literárias de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. O Senhor dos Anéis: Heróis da Terra-média devem entrar Teste beta regional Limitado neste verão.