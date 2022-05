cosplay teva di nymphahri da política italiana para Montecitorio – Nerd4.life

Você se lembra do alvoroço da mídia que eclodiu quando uma reunião online do Senado italiano foi interrompida por um vídeo pornô de Fantasia Final 7? ok cosplayer ninfa Ele decidiu brincar e criou um arquivo cosplay teva Como “senador”, as fotos abaixo foram tiradas em frente ao Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi em Roma.

Para quem não sabe do que estamos falando, uma conferência online do Senado italiano em janeiro foi interrompida por um vídeo de uma paródia pornô de Final Fantasy 7 estrelado por Tifa. Todo o inconveniente de organizar a reunião quem publicou o ID e a senha para participar no Zoom. O episódio aparentemente foi muito ridicularizado na web e gerou muitos memes, incluindo um fanart feita por shaman 240 que retrata a heroína de Final Fantasy 7 como membro do Senado italiano.

A cosplayer italiana se inspirou nesta foto para sua ideia, de fazer o papel da “senadora” Teva, completa de smoking, em frente ao Palazzo Montecitorio e Chigi. O disfarce foi aparentemente tão bem sucedido, que o fabricante de máscaras afirma que foi confundido pelos transeuntes como sendo uma genuína política italiana.

“Fomos à frente do Senado italiano para essas fotos? sim‘ diz o cosplayer (as fotos foram tiradas na verdade em frente ao Palazzo Montecitorio e Chigi, pelo menos as listadas na galeria acima, editor).As pessoas realmente achavam que eu era um político tirando uma foto? Novamente, sim.”

Se você está procurando outras fantasias, sugerimos uma de The Lady of Genshin Impact de Chocokasa e Raphatalia de The Rising of the Shield Hero de vahnilly.

O que você acha do cosplay de Tifa da política italiana nymphahri? Deixe-nos saber nos comentários.