Xbox Live: jogo, nuvem e COD: problemas de inicialização do Warzone corrigidos (atualizados) – Nerd4.life

Atualizar: perfil oficial Suporte Xbox Com um Tweet com problemas no lançamento de jogos digitais, jogos na nuvem, reprodução remota e bugs relacionados ao Call of Duty: Warzone no Xbox Series X | S, Xbox One e 360 ​​foram Resolvido. Espero que desta vez os técnicos da Microsoft tenham encontrado uma correção definitiva para as deficiências que ocorreram de forma intermitente no fim de semana.

s.Siga a postagem original:

o Problemas a partir de Xbox Live Parece que ainda não foi totalmente resolvido, com os usuários mais uma vez relatando dificuldades com Iniciar jogos e aplicativos baixados Aproveite os jogos na nuvem e o jogo remoto com o Xbox Series X | S, Xbox One e 360.

Os problemas começaram na sexta-feira à noite e continuaram de forma intermitente durante todo o fim de semana. A emergência parece ter acabado esta manhã, mas agora a conta oficial de suporte do Xbox diz que eu jogadores da Europa Tendo problemas para iniciar jogos baixados ou sessões de jogos na nuvem novamente. Além disso, no segundo post, também foram relatados erros de conexão aos servidores de Call of Duty: Warzone.

Você pode monitorar o status do Xbox Live Services a qualquer momento por meio da página de status oficial, que pode ser acessada em este é o endereço. A esperança, é claro, é que as equipes da Microsoft possam corrigir as falhas do Xbox Live nas próximas horas, desta vez permanentemente. Não deixaremos de atualizá-lo se houver alguma notícia a esse respeito.

Também tendo dificuldades com o Xbox Live no Xbox Series X | S, Xbox One e 360 ​​a essas horas? Deixe-nos saber nos comentários.