Os humanos irão para Marte mais cedo do que o esperado? SpaceX é mais do que certo

Não mais ‘se’, mas ‘quando’. lá Uma missão humana a Marte Isso não está em questão, e estamos pensando seriamente em acelerar esse projeto ambicioso que pode reviver os mesmos sentimentos que experimentei em 1969 com o pouso na lua. A previsão de voo foi dada com certeza por Gwen Shotwello número um e diretor de operações da SpaceX.

Mais e mais detalhes sobre o planeta vermelho são conhecidos, incluindo detalhes fascinantes Avistado recentemente um eclipse solar, mas obviamente colocar o pé nessa superfície seria algo mais importante. Shotwell está convencido de que um humano pode fazer uma viagem a Marte antes do final da década de 2020, o que significa o mais tardar em 2029.

O chefe da SpaceX é certamente um otimista. Segundo ele, de fato, o retorno dos astronautas à Lua ocorrerá antes disso, e então haverá preparação suficiente para ir a Marte. Shotwell deu uma longa entrevista à CNBC na qual se descobriu que a agência espacial liderada por Elon Musk, o número um da Tesla, quer transformar em realidade muitos projetos que ainda estão apenas no papel. Não é por acaso que um foguete de nave espacial Para lidar com as principais incógnitas de tal viagem, o carro já foi renomeado “Starship”. Este último tem ao seu lado uma série de missões lunares no programa.

ideia da NASA

Basta dizer que há quatro anos ele era um bilionário japonês, Yusaku Maezawadecidiu reservar este carro para viajar ao redor da lua: a missão está cada vez mais próxima e deve começar em 2023. Voltando a falar sobre Marte, cujas condições meteorológicas ainda são desconhecidasA NASA parece ser mais cuidadosa quando se trata de tempo. Na verdade, a agência espacial dos EUA está ansiosa para 2040 Como o ano mais provável para pousar uma tripulação humana no Planeta Vermelho. A previsão dessa data depende das características da espaçonave.

Revisão a ser concluída

Obviamente, a SpaceX fala sobre isso da melhor maneira, mas Agir (Federal Aviation Administration, órgão dos EUA que regula os voos) ainda está realizando uma avaliação ambiental abrangente. Ao final desta investigação, será possível aprender mais sobre Marte e a possível aceleração das viagens. A própria FAA confirmou que poderia acabar com tudo Até o final de 2021, mas depois houve vários deslizes e agora parece que o dia 31 de Maio próximo é a data mais credível. Vale lembrar como “colonizar” este planeta é uma ideia constante de engenheiros de todo o mundo há mais de setenta anos.

Em 1952, Werner von Braun Ele se desequilibrou com a primeira fantasia não científica desse tipo, apesar da especulação na época de que Marte era muito semelhante à Terra. A premissa foi baseada em 10 naves espaciais, 7 veículos de carga e três passageiros, completos com uma tripulação de 70 e 1965 Como o ano mais interessante para conseguir tudo isso. Aparentemente nada foi feito e ao longo das décadas descobertas “distantes” tornaram a tarefa humana ainda mais fascinante, à medida que teorias foram formuladas sobre Geada misteriosa de Marte que deve ser examinado com grande interesse.