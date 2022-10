Problemas com notificações no seu smartphone? Esta é uma solução muito simples

Receber notificações constantemente em seu celular, seja tocando para chamadas telefônicas, notificações de mensagens ou aplicativos diferentes, pode não ser totalmente divertido. Mesmo que o telefone esteja mudo e colocado no modo “vibrar”, esse pequeno movimento do smartphone pode ser irritante a longo prazo.

E muitas vezes você não pode deixar de sucumbir a todas essas notificações, em parte por causa da preguiça de mexer em diferentes configurações e silenciar notificações e em parte porque muitas pessoas não conseguem navegar pelas diferentes opções de telefone para executar operações como notificações silenciadas.

Felizmente lá Modos predefinidos Para garantir que as notificações de alguns aplicativos sejam silenciosas e não perturbem os proprietários do smartphone. Veja como fazer isso para alguns aplicativos como WhatsApp, Facebook e Telegram, entre os aplicativos mais usados ​​e difundidos.

As notificações do seu computador também podem ser silenciadas

Coloque um “silenciador” nas notificações O WhatsApp É uma das ações mais simples e pode ser feita diretamente nas configurações do aplicativo. Você pode silenciar todas as notificações do sistema de mensagens de propriedade do Meta ou pode decidir silenciar as notificações de alguns bate-papos ou grupos específicos.

Em um dispositivo que possui sistema operacional Android, basta iniciar o WhatsApp, ir em Configurações e depois em avisos. A partir daí, você pode remover as notificações pressionando ON para desligando Opção de toques de conversação.

Também é possível fazer isso nas seções Mensagens e Grupos, trabalhando nas seguintes opções: Alertas pop-up e uso de notificações de alta prioridade. Nessas seções, você pode silenciar notificações para bate-papos individuais e grupos do WhatsApp.

Para o Facebook, você precisa acessar sua conta selecionando Configurações e privacidade, depois Configurações e, finalmente, a seção Alertas. Uma vez aqui, toque em Configurações de notificação e mova o interruptor Desativar notificações por push de Desligado para Ligado para silenciar completamente todas as notificações.

Também é possível desativar apenas grupos específicos de notificações acessando a seção de interesse, incluindo comentários, tags, lembretes, etc., e escolhendo quais alertas deseja silenciar. Até os grupos do Facebook em que você se inscreveu podem ser selecionados individualmente para serem silenciados, sem a necessidade de silenciar todas as notificações do aplicativo.

E então lá cabo: Para silenciar as notificações em um dispositivo Android, você precisa acessar o aplicativo e entrar no item de configurações. Neste ponto, você vai para Notificações e sons e move a alavanca ao lado das notificações que deseja silenciar indefinidamente para Desligado.

Também no Telegram é possível silenciar as notificações de um único contato, canal ou grupo, pressionando o nome e movendo a alavanca de notificação de ON para OFF.