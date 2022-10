“Enquanto houver PlayStation, Call of Duty chegará ao PlayStation” – Nerd4.life

Phil Spencer Participe de uma nova entrevista com o conhecido canal do YouTube Same Brain. O chefe do Xbox falou mais uma vez sobre a aquisição da Activision Blizzard e, mais precisamente, sobre Call of Duty e sua possível exclusividade. Em suma, ele afirmou que enquanto o PlayStation existir, Call of Duty permanecerá no PlayStation.

Phil Spencer disse, mais precisamente: “Não removeremos Call of Duty do PlayStation. […] Não é nossa intenção, enquanto houver um PlayStation disponível para lançar o jogo, nosso objetivo é continuar lançando Call of Duty no PlayStation.”

E continua: “É A mesma coisa que fizemos com o Minecraft Desde que a tenhamos. Expandimos as plataformas nas quais podemos jogar Minecraft. Não reduzimos o acesso ao jogo e isso tem sido uma coisa boa para a comunidade Minecraft como eu vejo, e quero fazer o mesmo com Call of Duty. ”

Em seguida, ele explica que a aquisição trará Benefícios para os jogadores do Xbox, como o fato de que “Grandes jogos estão chegando ao Game Pass. Não se trata de manter essas comunidades longe de outras plataformas”. Para Phil Spencer, como já foi dito, o Xbox é uma maneira de jogar videogame em várias telas, não apenas o console com a TV.

Spencer vai dizer que Activision Blizzard no Xbox pode ajudar Para dar acesso a vários produtos em várias telas. A empresa, na visão de Spencer, pode ensinar muito ao Xbox. Na verdade, a Microsoft também diz que a aquisição pode ajudar a construir a Xbox Mobile Store, graças à experiência da Activision Blizzard com jogos para celular.

Finalmente, Spencer diz Percebe que os jogadores do PlayStation se importam Sobre a ideia de perder o acesso ao Call of Duty, mas o chefe do Xbox reitera que a série de atiradores não vai sumir.