PS Plus: jogos PS4 e PS5 pesam em abril de 2023 Veja quanto espaço você precisa no console

Em alguns dias poderemos colocar as mãos nele Jogos PlayStation Plus Para abril de 2023. Mas se o seu PS4 e PS5 Eles têm uma memória cheia e você precisa ter certeza de liberar algum espaço, você precisa descobrir isso Quanto é que eles pesam Os três videogames incluídos no serviço. Graças ao tamanho do jogo PlayStation, podemos ver esses detalhes.

Obviamente o jogo mais leve entre os de abril de 2023 PS Plus caudas de ferro. O jogo de ação 2D pesa 1.758 GB no PS4 e cai significativamente no PS5, caindo para apenas 935 MB. Obviamente, o mais pensado dos três Sackboy é uma grande aventura, que chega a 35.539 GB no PlayStation 4; Na versão do PlayStation 5, isso reduzirá alguns gigabytes para 31.812 GB.

O único jogo novo este mês, o que significa que não estava disponível no momento da redação deste artigo, é Conheça seu criador. O jogo de ação e criação deve pesar entre 3 e 8 GB. O tamanho do jogo PlayStation no momento ainda não tem uma ideia precisa, provavelmente porque os dados na PS Store não são finais ou precisos o suficiente. Mas ele acrescentou em um segundo tweet que a versão PS4 do jogo deve ter entre 7 e 8 GB. Portanto, a maior dúvida está relacionada à versão do PS5.

Agora você tem uma ideia Quanto espaço você precisa liberar? Se você deseja instalar jogos diferentes no PS4 e PS5. Aproximadamente, você precisará de no máximo 46 GB no PlayStation 4 e no máximo 41 GB no PlayStation 5.

Por fim, lembramos que também foram anunciados jogos do Xbox com jogos gold.