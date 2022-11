Este aplicativo do Google está prestes a desaparecer

Outro aplicativo O Google Desaparecerá em alguns meses. depois do fim Hangouts (Migrado para o Google Chat) para estádios (plataforma de streaming de jogos do Google), agora é sua vez Street View do Google, mas apenas de seu próprio aplicativo personalizado. Isso é o que o site diz 9to5google.com que decodificou a versão mais recente do aplicativo que o Google carregou na Play Store e encontrou nela uma indicação clara de que o aplicativo Street View não estará mais disponível.

Street View: aplicar adeus março de 2023

Como mencionado 9to5google.com Um aviso aparece no código descriptografado no qual o Google confirma que o aplicativo vista da rua Será fechado em 21 de março de 2023enquanto incentiva os usuários a mudar para o Google Maps ou o Street View Studio.

Até 2015, Street View do Google Era um aplicativo instalado diretamente na maioria dos dispositivos com sistema operacional Android. Era o plug-in necessário para poder usar o Street View no aplicativo do Google Maps para Android. Mas há sete anos, com o lançamento do Google Street View 2.0, o Google Maps se fundiu em um Versão pequena do Street View O plug-in do Street View tornou-se um aplicativo autônomo para explorar ruas, praças e monumentos e por meio do qual postar fotos 360 graus.

Ao longo desses anos, o Google Street View 2.0 recebeu pequenas melhorias, como um redesenho da interface, suporte para câmeras 360 ou novos modos de câmera. Agora, sete anos após seu lançamento, o Google decidiu manter este aplicativo por mais alguns meses Elimine-o completamente.

Isso pode ser explicado pelo fato de o aplicativo não ter uma grande base de usuários ativos, já que o aplicativo do Google Maps vem com o Street View integrado.

Adeus viagens fotográficas

Com o aplicativo Street View fechado, perderemos a opção “Faixas de fotografia‘, um recurso que permite criar uma série de foto enquanto caminhava: A cada poucos metros, a câmera tira uma foto automaticamente e a mantém até o fim. Foi uma forma de contribuir para tornar o Street View mais completo naquelas áreas onde o famoso carro com as câmeras não passava ou, por questões logísticas, não conseguia alcançá-las.

O Street View ficará nos mapas

Além do último trabalho, com Google Maps Você pode usar todos aqueles já conhecidos no aplicativo vista da rua. Nos últimos anos, o Google Maps melhorou muito a integração com o Street View, adicionando “opinião dividida“O que permite explorar o mapa e ativar o Street View ao mesmo tempo, ou a possibilidade de viagem no tempo Veja como eram as ruas no passado.