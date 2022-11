Amazon oferece um grande presente para seus assinantes

11























Amazonas Ele quer ser perdoado pelo recente aumento do preço da assinatura Prime, também em vigor na Itália desde meados de setembro, e para isso decidimos presente para seus membros: Há uma ótima notícia para quem usa com frequência música amazônicaA plataforma de streaming incluída na sua assinatura Prime. O número de músicas que podem ser ouvidas sem custo adicional, na verdade, 50 vezes mais.

Amazon Music: 100 milhões de músicas

Até ontem Amazon Music PrimeOu seja, a versão Amazon Music incluída em uma assinatura Prime pode “para pesca“As músicas são de um catálogo de dois milhões de peças. Agora esse número cresceu ainda mais 100 milhões Coincide com o número de músicas disponíveis no Amazon Music IlimitadoA assinatura premium começa em € 9,99 por mês.

Mas não é só isso: a Amazon agora está tornando ainda melhor para seus assinantes notação de áudioSem anúncios e muitas listas de reprodução que podem ser acessadas gratuitamente. Tudo sem alterações de preço e com uma simples assinatura Amazon Prime.

Amazon Music Grátis vs Prime vs Ilimitado

Alguém pode estar se perguntando, neste momento, quais são as diferenças restantes entre musica amazon gratis (Serviço gratuito para quem não é assinante do Prime), Amazon Music Prime E a Amazon Music Ilimitado. De fato, o número de faixas disponíveis foi um dos principais fatores diferenciadores na escolha do serviço.

musica amazon gratis Ele não requer uma assinatura do Prime e não permite que você escolha o single, mas apenas ouça por álbum, por artista ou por meio de uma lista de reprodução sob demanda. Ele não oferece escuta HD e Ultra HD, não oferece áudio espacial e só pode ser usado em um dispositivo por vez, mas não offline. Inclui publicidade.

Amazon Music Prime É a versão Music Free reservada para quem assina o Amazon Prime. A principal diferença é a completa ausência de publicidade de uma música para outra: não oferece HD, Ultra HD e som espacial, funciona apenas em um dispositivo por vez, mas também funciona offline.

Amazon Music Ilimitado É a versão premium do serviço, a única que permite escolher músicas individuais para ouvir, mesmo em HD, Ultra HD e áudio espacial (se suportado pelo seu aparelho de reprodução), mesmo offline. Sem anúncios e jogue em até 6 dispositivos ao mesmo tempo com o plano família.

Amazon Prime Unlimited: ainda vale a pena?

O catálogo completo de 100 milhões de músicas Foi a espinha dorsal do Music Unlimited e agora está disponível para todos. Depois de conhecer as diferenças entre as três assinaturas do Amazon Music, é questionável se vale a pena o dinheiro. 9,99€ por mês (ou € 99,99 por ano) para aproveitar os benefícios exclusivos do Amazon Music Unlimited.

Para ser justo, é uma boa ideia começar esse raciocínio olhando também para a concorrência. Ou seja, só para citar o serviço de streaming de música mais popular e conhecido, A spotify.

Spotify Premium Tem o mesmo preço do Amazon Music Unlimited (€ 9,99 por mês) e oferece basicamente os mesmos benefícios. Assim, podemos dizer que o preço do Amazon Music Unlimited está de acordo com o mercado.

Quem gosta de ouvir fluxo de músicaEntão, agora você pode dar como certo ouvir o que quiser, quando quiser, sem anúncios e com alta qualidade, você precisa assinar um serviço a partir de 9,99 euros por mês. No entanto, escolher o Amazon Music Unlimited tem a grande vantagem de ser perfeito Integração com o ecossistema amazônico.

Então, quem já se inscreveu no Amazon Prime e já possui um ou mais alto-falantes inteligentes em casa Amazon Alexa Você poderá aproveitar ao máximo esta integração e desfrutar de forma completa e confortável de um índice que na prática contém um catálogo Toda a música do mundo.

