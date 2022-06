Redfall, jogando sozinho não teremos companheiros controlados pela IA – Nerd4.life

Redvale Oferecerá uma experiência single player adequada, o que significa que jogando sozinho Não poderemos contar com apoio companheiros controlado porInteligência artificial: o diretor do estúdio Harvey Smith revelou.

Já sabemos que no co-op o andamento da campanha estará atrelado ao host, mas claramente ainda há muito a descobrir em Toque Do novo título desenvolvido pela Arkane Austin exclusivamente para PC e Xbox Series X | S.

“Muita ênfase em Redfall foi colocada na experiência single player, a fim de manter essa Estilo típico dos produtos ArkaneSmith explicou: “Todos os jogos que fizemos compartilham os elementos de um ponto de vista criativo, mesmo que não haja dois jogos exatamente iguais”.

Redfall é um jogo de mundo aberto, mas pode ser enfrentado sozinho jogando com qualquer um dos heróis. Toque Desta forma torna-se mais relacionado com a exploração, com a possibilidade de recorrer ao reconhecimento e furtividade para obter informação sobre ameaças e evitar inimigos ou pegá-los desprevenidos.”

“Se você optar por jogar sozinho, não será acompanhado por companheiros controlados por IA, para tornar a experiência Na verdade, um jogador. Isso determinará a velocidade e as estratégias.”

“Você quer fazer alguns passeios turísticos em Redfall? Pode ser um pouco perigoso com tudo isso. Você pode fazer isso?” Vampiros O clero, mas partiu! Há uma ilha cheia de quebra-cabeças para descobrir e, no verdadeiro estilo Arkane, o mundo ao seu redor nunca parará de lhe contar histórias, das quais você poderá desfrutar, não importa quantas pessoas estejam jogando. “