Água no computador? Antes que seja tarde demais, faça isso: você evitará danos

Água no computador pode causar sérios danos ao aparelho, então como evitá-lo? Usando este método você pode evitar problemas: veja o que fazer.

Todos os dias somos forçados a fazer isso Sentado na frente do computador Implementar Diversas atividades profissionais E não só. Devido à frequência diária, pode acontecer, de forma bastante involuntária, que respingue água no seu computador. Nesse momento o pânico pode tomar conta porque há muitos arquivos no aparelho, mas é necessário fique calmo E aja de uma maneira específica.

Depois que você perceber Líquido no dispositivo Você tem que fazer isso em primeiro lugar Desligar o computadorIsto evita que a mistura de água e eletricidade cause maiores danos aos componentes internos. Para fazer isso mais rápido, basta pressionar e segurar o botão liga / desliga até Desligue seu computador.

Esperar alguns minutos é altamente desencorajado Porque os componentes ficarão cada vez mais danificados. Após desligar o computador é necessário Remova a bateria imediatamente Para isolá-lo completamente da eletricidade. Depois de realizar essas etapas, você pode prosseguir para a segunda etapa, mais delicada.

Água no computador, como evitar danos? A solução que você deve conhecer

Assim que o computador estiver protegido, ele deve ser colocado de cabeça para baixo sobre uma toalha Tem a forma de um V invertido. Desta forma, toda a água presente é direcionada para fora do aparelho. Depois de realizar esta etapa, você precisa pensar no que deve fazer diante da gravidade da situação.

o Opções Para levar isso em consideração Há três: Tentar Abra o computador e seque-o internamentemesmo que haja risco de anulação da garantia do fabricante; Leve o dispositivo para manutenção, que iniciará uma reforma apropriada; Se um pouco de água for derramada no aparelho, você pode fazer isso Aguarde 48 horas e deixe o computador no modo V invertido Em uma área seca e bem ventilada. Após este tempo você pode tentar uma nova ignição.

Se você acha que a água derramada é mínima e o dano é mínimo, você também pode esperar cerca de dois dias para ligá-lo novamente. Caso a funcionalidade do aparelho não seja comprometida, é possível se dedicar a um deles Limpe as chaves se estiverem pegajosas. Sempre com o computador desligado e sem bateria e cabo de alimentação, você pode continuar Borrife álcool nas teclas Pressione-os para que deslizem melhor. Depois de encontrar o equilíbrio certo, você simplesmente precisa fazê-lo Deixe secar ao ar.