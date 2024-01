Casa pequena: a solução certa para um recanto de estudo

Se você tem uma casa pequena, com essa dica você vai aproveitar ao máximo o espaço e conseguir o recanto de estudo perfeito.

Quando escolhemos a configuração dos espaços da nossa casa, bem como os móveis, muitos fatores entram em jogo.

Realmente algo muito importante O tipo de casa em que moramos, pois na verdade existem muitos tipos Cada um tem sua própria configuração. Na verdade, morar em uma casa particular ou morar em um apartamento tem algumas diferenças muito importantes. Mas um elemento que diversifica as escolhas que fazemos é…O tamanho do espaço que temos disponível. Na verdade, se a nossa casa for grande, podemos implementar toda uma série de escolhas relacionadas com a concepção do espaço, visando aproveitar ao máximo as divisões.

Quando, no entanto, o tivermos disponível Em espaços muito pequenos e estreitos, as nossas escolhas de design serão definitivamente muito diferentes. Neste último caso, de facto, deveríamos Saiba como aproveitar ao máximo o espaço, para que possamos incluir todas as funções principais em nosso ambiente doméstico. Frequentemente e de bom grado, Também precisamos ter um estúdio em casa, Onde podemos realizar tarefas relacionadas com a nossa formação e trabalho. Caso não tenhamos uma sala inteira para dedicar a esta função, podemos optar por esta solução verdadeiramente inovadora e prática, que nos permitirá ter um recanto de estudo.

Tiny House: Veja como criar o recanto de estudo perfeito e de alto funcionamento

Ter uma casa pequena é pensar no espaço da melhor forma possível e utilizá-lo com sabedoria.

Para termos um espaço de estudo dedicado, podemos utilizar esta solução e criar Canto de estudo escondido. Se tivermos uma área da nossa casa, mesmo que pequena, que permanece sem uso, podemos pensar em recuperá-la, Coloque uma mesa dobrável lá. De facto, graças à superfície dobrável, ganharemos espaço e poderemos ter uma dupla solução: quando precisarmos de estudar ou trabalhar, teremos uma secretária para o fazer, enquanto Quando queremos ter todo o espaço disponível para maisPodemos fechar a mesa.

Também podemos escolher prateleira, Principalmente quando precisamos aproveitar ao máximo um corredor longo e estreito. Colocando-o a uma altura de 80-90 cm do chão, poderemos ter uma prateleira sólida onde podemos trabalhar. Até mesmo uma ideia de guarda-roupa que economiza espaço pode ser perfeita quando temos pouco espaço disponível em nossa casa. Cada seção pode conter tudo o que é útil para o nosso escritório doméstico.