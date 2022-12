O jogo gratuito de 29 de dezembro é uma “boa concessão” vazada por Billbil-kun – Nerd4.life

Para esta quadra natalícia, oLoja de jogos épicos doar todos os dias um Jogo grátis para PC. Isso continuará até 29 de dezembro de 2022Ou seja, nesta quinta-feira, e os jogadores esperam uma última surpresa. O que vai acontecer? conhecido Belbel Con Leaker Eles disseram que não queriam estragar a surpresa, mas queriam afirmar que fazia parte do “Bom privilégio“.

Informações compartilhadas via Twitter Direto da Belbel Con. Lembre-se, o vazador é conhecido há muito tempo e revela regularmente o conteúdo que chega ao PS Plus e outros serviços semelhantes. Nestes dias, em particular, pré-revela jogos gratuitos para a Epic Games Store e já indicou quais são os jogos nos dias 27 e 28 de dezembro de 2022.

No jogo final, ele decidiu não falar nada porque este jogo faz parte do “Bom privilégioVocê pode ver a mensagem dele abaixo.

isso é claro Não reduza muito as chances. Existem várias especulações nos comentários, alguns dizem que será uma coleção de Kingdom Hearts, outros apontam o dedo para Red Dead Redemption 2, fala-se também de Mafia, Assassin’s Creed e muito mais. As possibilidades são muitas, então é impossível chegar a um único nome sem outras pistas.

Não teremos que esperar muito de qualquer maneira, desde então em cerca de 48 horas Seremos capazes de descobrir diretamente. Death Stranding foi entregue no dia de Natal, então aqueles que procuram AAA podem realmente ficar satisfeitos.