Amazon Prime Gaming, os 10 jogos gratuitos disponíveis hoje – Multiplayer.it

os dez jogos grátis Anunciado há alguns dias Amazon Prime Gaming EU Disponível A partir de hoje, 27 de dezembro, na plataforma dedicada aos assinantes do Amazon Prime: resgate e download até 3 de janeiro.

O processo é muito simples: você só precisa visitar Esta páginaFaça login usando suas credenciais Amazonas E clique no botão “Resgatar jogo” ao lado de cada conteúdo gratuito e siga as instruções na tela.

Conforme declarado no anúncio dos dez jogos gratuitos da Amazon Prime Gaming, a lista de títulos gratuitos para download é a seguinte:

2

lesma de metal

Metal Slug X

bala de metal 3

Real Fury Fatal Bot

O Rei dos Lutadores 2003

A última lâmina

A última lâmina 2

Borrifos de estrelas cintilantes

Coleção do 40º aniversário da SNK

Os destaques estão representados em Dishonored 2, o segundo capítulo da série de ação furtiva Arkan Studios Onde poderemos controlar não só o protagonista do primeiro episódio, Corvo Attano, mas também sua aluna, a princesa Emily Caldwin.

Outros jogos vêm do extenso catálogo de Clássicos NEOGEO Inclui diferentes versões de Metal Slug, Fatal Fury, The King of Fighters, The Last Blade, bem como a SNK 40th Anniversary Collection.