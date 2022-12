WhatsApp deixará de funcionar em 49 modelos de smartphones a partir de janeiro de 2023: veja quais

O aplicativo não será mais suportado em diferentes modelos de smartphone. Alguns deles são bastante antigos, começando com o iPhone 5 lançado há mais de uma década. Ative as notificações para receber atualizações Sem suporte, sem atualizações, sem compatibilidade. A partir de 1º de janeiro de 2023 pedido de o whatsapp vai parar de trabalhar nisso 49 modelos de smartphones. Na maioria das vezes, são dispositivos que usam o sistema operacional andróide Mas também há dois na lista Iphone. Estamos falando de supermodelos vintage, alguns dos quais foram lançados há 10 anos. Esses são dispositivos que a Meta decidiu que não valem mais o investimento para adaptar seus aplicativos. o portão GizChina.com Divulgado o relatório completo de quais smartphones o app não terá mais suporte. Essa escolha não é feita apenas pelo WhatsApp. Todos os aplicativos que estão no mercado há alguns anos param com o tempo garantindo a compatibilidade com modelos de smartphones mais antigos. Se o seu smartphone está na lista, só há uma saída para continuar usando o aplicativo Meta: comprar um modelo mais novo. 49 Smartphones não serão suportados pelo WhatsApp iphone 5

iPhone 5c

Archos 53 platina

Grande S Flex ZTE

ZTE Grand X Quad V987

HTC Desire 500

Huawei Ascend Dr

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Companheiro Huawei Ascend

Huawei Ascend P1

caixa XL

Lenovo A820

caso lg

LG Glossy 2

LG Optimus 4XHD

Telefone LG Optimus F3

Telefone LG Optimus F3Q

Telefone LG Optimus F5

Telefone LG Optimus F6

Telefone LG Optimus F7

LG Optimus L2II

LG Optimus L3II

LG Optimus L3 II duplo

LG Optimus L4II

LG Optimus L4 II duplo

LG Optimus L5

LG Optimus L5 duplo

LG Optimus L5II

LG Optimus L7

LG Optimus L7II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus NitroHD

Observe o ZTE V956

SamsungGalaxy Ace 2

Samsung Galaxy Núcleo

Samsung Galaxy s2

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy XCover 2

Sony Xperia Arco S

Sony Xperia

Sony Xperia Novo L

Wiko Sync Five

Wiko Sync Five

Wiko Dark Knight ZT

