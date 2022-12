Forged in Shadow Torch é um jogo gratuito em 26 de dezembro de 2022 – Multiplayer.it

Punho: Forjado em Chamas Sombrias e a Jogo grátis Disponível em Loja de jogos épicos Para o dia, 26 de dezembro de 2022como parte da iniciativa diária de presentes que a Epic Games organizou este ano no Natal.

Ainda para o jogo de hoje, algumas pistas poderiam ter sido retiradas dos símbolos visíveis no papel de embrulho que cobre o título até poucos minutos atrás, e de fato alguém já havia previsto a chegada do título em questão.

Então, estamos lidando com FIST: Forged in Shadow Torch, um título bastante recente e, portanto, certamente bem-vindo como um presente pós-Natal.

acabar Transferênciascomo sempre, é muito simples: basta visitar Página de jogos grátis na Epic Game Store, clique no banner FIST: Forged in Shadow Torch e em seguida no botão “Get”, faça o login normalmente na plataforma com suas credenciais. Nesse ponto, o título entrará em nossa biblioteca e ficará lá para sempre.

Desenvolvido pela TiGames e publicado pela BiliBili, o jogo é definitivamente especial, a começar por seu protagonista, um coelho antropomórfico e um tanto blindado, que participa de uma missão para lutar contra um exército de robôs. Você pode conhecê-lo melhor em nossa análise de FIST: Forged In Shadow Torch.

O protagonista do jogo é Rayton, um coelho lutador voltando de uma guerra devastadora travada por Torch City contra o exército invasor do Met Corps, e perdendo catastroficamente. Agora ele percorre as ruas da cidade com estilo cyberpunks Ele vive dia após dia, até que se vê obrigado a voltar ao trabalho.

A prisão de um amigo dá início aos acontecimentos de FIST: Forged In Shadow Torch, mas por trás dela descobriremos várias histórias de fundo relacionadas à administração do poder na cidade e ao novo regime opressor ali estabelecido, aumentando gradativamente o nível de desafio.