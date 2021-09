Risco de roubo de dados, Tim alerta os clientes: ‘A identidade está em risco’

Após o episódio de meados de agosto, Tim enfrenta um novo perigo potencial. Ou melhor, existem seus clientes. Aqui está o que acontece.

Os dados estão em risco para alguns clientes da Tim. Novamente, as tentativas de roubo de identidade têm algo a ver com isso e a empresa está interessada em alertar seus usuários com um comunicado à imprensa enviado por e-mail. Alarme real, considerando-se potencialmente em perigo Estes são dados confidenciais do clienteDocumentos pessoais e de identidade. As conexões já chegam há algumas horas, embora ainda não esteja claro a quais clientes elas se referem.

O perigo pode estar relacionado aos sistemas informáticos, que correm o risco de serem comprometidos por cibercriminosos, ainda desconhecidos até ao momento. No e-mail, Tim especifica que detectou atividade anormal em seus sistemas, portanto, Os dados do cliente podem estar em risco. Alguns terceiros podem ter acesso a dados relacionados a documentos de identidade. Uma situação muito arriscada.

Tim, Riscos de roubo de identidade: Quem são os clientes em risco

Além dos emails enviados, atualmente não há comunicações oficiais no site da Tim. Portanto, não está claro quais clientes provavelmente sofrerão roubo de identidade. De qualquer forma, a empresa aprendeu Envie uma notificação oficial O garante da privacidade, declarando-se como parte prejudicada como seus clientes. Além disso, a Tim se reserva o direito de fazer cumprir seus interesses e direitos em todos os sites. No entanto, há poucos detalhes adicionais, o que não deixa claro a verdadeira extensão da violação potencial.

Leia também >>> Tim, desconto até 500 euros: um preço imperdível

No momento, a empresa apela aos clientes para que tenham cautela, bem como para que contactem imediatamente o serviço de apoio ao cliente (187 ou 119) em caso de avaria. Até porque Tim não é novato em situações semelhantes: já em agosto, aliás, Episódio de espelho ocorreuIsso colocava alguns clientes em risco de ter suas credenciais MyTIM violadas. Mas, por enquanto, a natureza desse perigo potencial parece ser diferente em sua semelhança. A notícia é esperada.