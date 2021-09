A passagem verde para as categorias às quais o certificado verde será estendido

Passaporte verde obrigatório para funcionários do estado, para todas as categorias que trabalham em locais onde já é exigido, e possivelmente também para motoristas de transporte público local e passageiros. O último nó da extensão da certificação verde, prevista com um novo decreto e medidas em vigor desde outubro, passa agora a dizer respeito ao acesso aos transportes públicos locais e ao controlo da circulação de veículos.

Todos aguardam o encontro entre sindicatos e empresas agendado para segunda-feira, 6 de setembro, Quando Cgil, Cisl e Uil procuram a Confindustria e a Confapi para discutir o cartão no local de trabalho. Sem mudança de cor na Itália há pelo menos uma semana (Sicília em amarelo, resto da península em listra branca), a meta do governo continua sendo atingir 80% do público vacinado até o final de setembro. Um fato importante que agora parece ao nosso alcance, mas pode não significar imunidade coletiva, cujo ciclo de vacinação continuará para pelo menos mais 7 milhões de pessoas.

Por esse motivo, expandir a certificação verde pode ser uma medida eficaz para elevar o nível de segmentação de 85% das pessoas vacinadas com mais de 12 anos em outubro. A jogada do novo governo poderia incluir ônibus, bondes e metrô. Na prática, o procedimento pode ser facilitado pelo fato dos controladores estarem retornando gradativamente ao transporte local, para verificar o espaçamento e uso de máscaras.

O caso das investigações anti-Covid

No entanto, a questão das investigações anti-Covid continua por esclarecer em todos os seus aspectos: já sobre a verificação dos dispositivos de proteção pelos fiscais do transporte público, estão em curso negociações nacionais entre o governo e os sindicatos, que atualmente se opõem a ela.

Enquanto isso, o roteiro lançado desde 6 de agosto – quando foi decidido se comprometer com o acesso a restaurantes, bares e cinemas – está em andamento e questões relacionadas à expansão do corredor para outros setores quase certamente serão discutidas na sala de controle na quinta-feira. a seguir. O próprio Ministro da Saúde, Roberto Speranza, anunciou após o discurso do Primeiro Ministro Draghi na última quinta-feira, que nos “próximos dias” As “decisões” vêm para “estender o grau a outras áreas da vida das pessoas”..

Esperança: ‘Também podemos usar a vacinação obrigatória’

O representante do Governo acrescentou ainda que nada havia que impedir, caso houvesse “necessidade”, “a possibilidade de usufruir da obrigação de vacinar, que já existe para os trabalhadores da saúde e que é permitida pela Constituição por iniciativa legislativa e que acreditamos que é uma ferramenta à disposição do Parlamento e do Governo, se necessário ”. Hipótese, esta última, que parece se prestar a isso em relação ao compromisso da via verde. Mas o impacto da próxima onda de outono do vírus no horizonte influenciará as decisões. Por enquanto, os dados são felizmente estáveis: 6.157 testes positivos foram identificados nas últimas 24 horas e 56 vítimas em um dia. Dos 33.1350 swabs realizados, a taxa de positividade foi de 1,8% em relação aos 2,2% anteriores.