A Sony prometeu uma atualização gratuita do PS5? – Multiplayer.it

Anunciando issoUpgrade do PS4 e PS5 a partir de Horizonte proibido oeste Isso só seria possível com a aquisição de determinadas versões do jogo, o que fez muitos usuários torcerem o nariz, principalmente aqueles que esperavam poder realizar essa jogada de graça com as versões padrão e digital. Adicionando combustível ao fogo é uma velha entrevista postada por Jim Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment, onde parece que Eu prometi que a atualização para a versão PS5 seria gratuita. Mas é realmente assim? Vamos tentar avaliar a situação.

A ‘promessa’ em questão, que nos foi relatada várias vezes nos comentários, era vir em uma entrevista com Washington Post Lançado em 16 de setembro de 2020. Lembre-se dessa data. Na ocasião, Ryan já havia prometido atualizações gratuitas do PS5 para alguns títulos do PS4 sem declarar explicitamente O horizonte é proibido para o oeste. A declaração de Ryan é esperada através de uma introdução escrita pelo autor do artigo, afirmando que o fato de alguns títulos PS5 como Horizon Forbidden West e Spider-Man: Miles Morales poderem ter uma versão PS4 pode incomodar alguns fãs da Sony. Esta introdução é seguida pelo discurso de Ryan:

“Ninguém deve ficar desapontado. As versões PS5 desses jogos são projetadas desde o início para aproveitar os benefícios do PS5 e temos um caminho de atualização para os usuários do PS4 obterem a versão PS5 gratuitamente.“



Horizonte proibido oeste

Como podemos ver, Ryan não especifica explicitamente Horizon Forbidden West, que em vez disso é apenas mencionado pelo autor do artigo. Somados a tudo isso estão os detalhes oficiais que chegaram com um artigo da Blog do PlayStation Também publicado em 16 de setembro (na Itália em 17 de setembro) que afirma:

“Sabemos que a comunidade do PS4 mudará para o PS5 em momentos diferentes e estamos entusiasmados em anunciar os lançamentos do PS4 para alguns de nossos exclusivos. Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West serão lançados no PS4. Embora esses três jogos sejam projetados para aproveitar as vantagens do PS5 e seus recursos exclusivos de última geração, como um SSD super-rápido e controlador DualSense, os proprietários do PS4 também poderão desfrutar dessas experiências no lançamento. cópias digitais jogos de arremesso O PS4 inclui uma atualização gratuita para ambos os consoles PS5, enquanto as versões em disco desses jogos PS4 incluem uma atualização gratuita do PS5 com unidades Ultra HD Blu-Ray.“

Portanto, o artigo segue as palavras do CEO da Sony Interactive Entertainment, mas especifica que a atualização gratuita está planejada para “jogos de arremessoQue inclui o Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure, mas, por razões óbvias, tira Horizon Forbidden West de cena. Para ser difícil, na verdade o “caminho de atualização grátis” que Ryan prometeu está lá, mas estranho e limitado apenas à compra de certas versões do título Guerrilla Games.

Não pretendemos defender a política da Sony em relação às atualizações do PS5, que assim seja. Com efeito, no caso da Horizon Forbidden West, já dissemos a nossa opinião sobre como esta fórmula pode ser confusa para o consumidor, para além do facto de não fazer sentido pagar duas vezes pelo mesmo jogo. No entanto, parece-nos perigoso dizer que a Sony não cumpriu a sua promessa, pelo menos no que diz respeito a este caso específico.