Anunciado o novo jogo para PlayStation do Showcase? falar Javi

EU ‘Anunciando uma nova oferta do PlayStation Para quinta-feira, 9 de setembro, ele imediatamente enviou os corações dos fãs da casa e agitou a máquina de boatos. Há muitos insiders e jornalistas que já perderam o equilíbrio e ele também se juntou a eles nas últimas horas. David Jaffe.

Jaffe tem um passado como designer de jogos de sucesso por trás dele, gerando IPs populares do PlayStation como God of War e Twisted Metal, mas há algum tempo – apoiado pelo conhecimento que ele ainda guarda. Video Game Company – Ele também tem uma visão de revelações estúpidas. Nas últimas horas, por exemplo, ele aproveitou um perfil do Twitter para antecipar que há um Novo jogo de playstation louco…

“Este é um tweet inútil, mas se eu não disser algo, corro o risco de explodir. Acabei de descobrir por aí Um novo jogo para PlayStation está em desenvolvimento. Não sei quando será revelado (talvez na próxima semana, talvez não), mas sei quando será revelado, As pessoas vão entrar em pânico! É uma coisa difícil! “.

Jaffe certamente não é a mais recente adição à indústria, então é difícil para nós ignorar o que ela está dizendo. O anúncio, segundo ele, também poderá ocorrer por ocasião do próximo programa do PlayStation, que será transmitido a partir de A partir das 22:00 em 9 de setembro. Será mesmo assim? Descubra conosco acompanhando o evento no Everyeye Twitch Channel! Falando em Jaffe, ele tem sido escarnecido ultimamente 40 horas de duração para God of War 2.