Rush Rally, revisão – Nerd4.life

A temporada de rally autônomo continua com Rush Rally Origins, uma série de mini-outono que tem um desempenho extremamente bom no celular, como vemos na análise.

Parece estar passando por algum tipo de renascimento no rally arcade, como evidenciado por isso também Crítica do Rush Rally Origins, que fica perto da excelente arte do rally. Escusado será dizer que, do reino indie, este tipo de jogo ganha um novo sangue vital, e é o único ambiente de produção que pode abrir espaço para interpretações mais originais e arriscadas das corridas, sem se importar com a presença ou ausência de licenças oficiais e realismo forçado . E é exatamente disso que precisávamos, ao que parece: há um frescor perceptível nesses jogos, apesar de suas raízes na tradição mais clássica dos jogos de corrida, e neste caso também com o cobiçado retorno às "origens" confirmado desde o título do jogo em si. Rush Rally Origins é um jogo de corrida de carros Essencialmente com um ethos de arcade, mas não desdenhoso de um modelo de condução bastante profundo, fácil de gerenciar, mas capaz de grande gratificação. Por outro lado, a série Rush Rally é agora um pouco como uma empresa em dispositivos móveis, com o primeiro capítulo remontando a mais de uma década e uma série de desenvolvimentos que a levaram a se tornar uma espécie de verdadeira paródia – ela cai com o Rush Rally 3 , e então, de repente, ele revive seus avanços com esses novos ativos, que, como o título diz, tentam restaurar algumas das características definidoras dos primeiros capítulos. Entre eles, principalmente tiro de cima, que permite visualizar o jogo através de uma vista isométrica ou com uma câmera montada atrás do carro, em ambos os casos com soluções surpreendentemente práticas, embora à primeira vista pareçam uma antiguidade. É fácil de ver, especialmente com a configuração isométrica, uma referência ao lendário Neo Drift Out para Neo Geo, e o espírito está realmente próximo deste tipo de jogo, mesmo se o sistema de direção na verdade for mais profundo e mais realista. , em vários aspectos.

Como jogar: Pocket Rally

Rush Rally Origins é um jogo de corrida com espírito de arcade e vista aérea Rush Rally Origins refere-se ao arcade, mas não despreza um interesse particular em reproduzir o modelo de direção, que é bastante preciso em comparação com o que se poderia pensar à primeira vista e rápido. A coisa mais marcante em Toque É o fato de ser capaz de encontrar um excelente equilíbrio entre um sistema de controle intuitivo e um nível de desafio que ainda é muito sustentável, exigindo instantaneamente grande limpeza nas pistas e a capacidade de mordiscar segundos em cada curva, sempre empurrando para o limite. Também deste ponto de vista, os elementos de conexão da Arte do Rally são muitos: dirigir dá extrema satisfação, requer movimentos suaves e adaptabilidade instantânea, obviamente focando muito na deriva, de uma forma muito irreal, mas verdadeiramente satisfatória. A única desvantagem reside no comportamento bastante incerto do carro do ponto de vista da física, de modo que as consequências do contato na pista podem ser bastante imprevisíveis, mesmo que isso caia ligeiramente na dinâmica típica deste gênero. Não há licenças oficiais, mas os carros são claramente retirados da tradição clássica do rally, com o lendário rally grupo B e grupo S. E uma série de pistas que refletem as configurações históricas do esporte, entre a Escandinávia, o Mediterrâneo, a África e mais em 6 ralis divididos em diferentes percursos.

Com uma vista isométrica, as origens do Rush Rally nos lembram alguns clássicos do passado como Neo Drift Out A falta de um modo multiplayer é um tanto surpreendente, com a possibilidade de um desafio cronometrado, um torneio clássico com um desbloqueio gradual de corridas e carros ou participação em corridas com outros carros com CPU. Obviamente o modo principal é o Campeonato, que também é um grande desafio desde as primeiras corridas, com a necessidade de passar bons momentos desde já para desbloquear as fases posteriores, com um certo sentido de progressão na aquisição de novos carros e upgrades.

Gráficos e controles

Rush Rally Origins também apresenta um modo de corrida com vários carros na pista Visando o realismo, mas fazendo os compromissos necessários para funcionar melhor em dispositivos móveis, na frente do Gráficos Rush Rally Origins parece um jogo de corrida de vários anos atrás, mas há alguma consistência na forma como o rally é organizado neste jogo. Os carros são bem feitos e cheios de vida, e a poeira que sobe da superfície da estrada de terra é exatamente o que queremos ver quando fazemos as curvas de lado e tudo o mais, afinal, está até certo ponto. Claro que estamos longe de uma interpretação técnica que seja capaz de dar uma marca estilística até mesmo a uma corrida deste tipo (sim, ainda estamos falando de Arte de Rally), mas há uma consistência perceptível no aspecto gráfico deste jogo , que, além disso, é projetado acima de tudo para escapar rapidamente. Isso também acontece sem maiores problemas, embora 60fps em hardware mais antigo tenda a mostrar muitas quedas. Da mesma forma, o som é exatamente o que se poderia esperar de tal título, sem ser particularmente preciso ou realista, mas ainda capaz de replicar o rugido dos carros de corrida do Grupo B de forma bastante satisfatória.

Aparentemente, o Rush Rally Origins oferece uma variedade clássica de superfícies de estrada Um grande problema apresentado por Sistema de controle: Ambas as soluções claramente pensadas para dispositivos móveis, nomeadamente os comandos virtuais no ecrã táctil e a inclinação através do giroscópio, revelam-se insuficientes para garantir uma precisão correcta, especialmente num jogo que torna a agilidade no ajuste da trajectória um elemento chave. De longe a melhor solução, senão a única capaz de fazer jus ao jogo, é usar um console, com toda a falta de praticidade que isso acarreta em tal contexto.