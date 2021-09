Mercedes EQE: Não chame isso de mini-EQS

Família EQ cresce Possui dimensões intermediárias entre o CLS (3 cm a menos) e o Classe E (3 cm a mais), sendo a alternativa totalmente elétrica ao último. À primeira vista, o novo Mercedes EQE revelado pela casa da estrela no Salão do Automóvel de Munique, 4,95 metros de comprimento, 1,96 metros de largura e 1,51 de altura, pode parecer um EQS em uma escala ligeiramente menor. Na verdade, existem vários pontos de contato com o Electric S-Class: a mesma plataforma Eva2, uma construção projetada especificamente para suportar carros movidos a bateria avançados, e o mesmo perfil arqueado inconfundível que, em uma vista lateral, combina perfeitamente o focinho e cauda. Porém, o look, que no EQE dá alguns indícios de esportividade, está mudando, com uma frente mais agressiva e cintura um pouco mais alta, justamente para se afastar da elegância formal que caracteriza o baixo impacto ambiental da estrela de três cabeças.

Neurociência epidural – O que não muda, e o que já foi enfatizado, é o altíssimo nível de tecnologia do Mercedes EQE. alguns exemplos? O chassi, que é semelhante ao design da suspensão do Classe S e EQS, é equipado, como em suas irmãs maiores, com um eixo de direção traseiro que, girando as rodas em até 10 graus, reduz o círculo de viragem de 19,7 para 12,5 metros. Também há muita tecnologia a bordo, com o mesmo super display EQS disponível a pedido, uma tela panorâmica que ocupa toda a superfície do painel, com 1,41 metros de extensão. O painel de vidro contém três telas diferentes: o painel de instrumentos, o sistema de infoentretenimento e por último uma tela para o passageiro onde pode assistir a um filme ou navegar na Internet. Com o Hyperscreen e a tela padrão, Mbux renuncia aos menus tradicionais e gerencia as funções principais do carro por meio de inteligência artificial, embora controles manuais normais estejam naturalmente disponíveis para gerenciar a navegação, o rádio e o telefone.

Até 660 km de autonomia Dois motores estão disponíveis no lançamento do Mercedes EQE, previsto para meados de 2022 nos mercados globais, embora no momento a Mercedes tenha divulgado apenas alguns detalhes sobre o EQE 350, que terá um motor elétrico traseiro com 292 cv e 530 Nm. No futuro, as versões 4Matic também foram planejadas com um segundo acionamento elétrico instalado no eixo dianteiro. As baterias de 90 kWh são de íon-lítio com cátodo de níquel-cobalto-manganês, mas são mais ecologicamente corretas do que os acumuladores convencionais, pois a presença de cobalto, a substância mais poluente, é inferior a 10%. Com uma potência de carregamento DC de 170 kW, leva 32 minutos para ir de 10 a 80% da capacidade da bateria, enquanto um alcance de até 250 quilômetros pode ser alcançado em um quarto de hora.

No loop Wltp, de acordo com os dados declarados de Mercedes EQEPode-se percorrer um alcance máximo de 660 quilômetros, valor também alcançado graças ao avançado sistema de recuperação de energia que o motorista pode ajustar de quatro maneiras diferentes durante as fases de desaceleração. Em conclusão, algumas palavras sobre os sistemas de assistência ao motorista: o equipamento padrão e opcional inclui assistência de direção ativa com mudança de faixa independente, frenagem de emergência ativa e ajuste de distância do carro. Veículo à frente.