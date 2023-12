Indiana Jones: Torná-lo exclusivo do Xbox faz sentido estratégico e financeiro para a Disney

As palavras de Shoptaw vêm de uma entrevista ao portal Axios, na qual explicou que o Xbox representa um dos maiores mercados do mercado de videogames e, portanto, a Disney, durante as negociações com a Microsoft, tinha certeza de que poderia Acesso a um grande número de jogadores .

Indiana Jones estará disponível no Game Pass no lançamento

Desde o anúncio de Indiana Jones pela MachineGames e Bethesda em 2021, tem-se discutido frequentemente se o jogo será exclusivo para Xbox e PC ou se também chegará ao PS5, visto que… A Microsoft não forneceu informações precisas Sobre.

A confirmação final da exclusividade verde e multiplataforma chegou finalmente neste verão, durante o depoimento de Pete Haynes, ex-vice-presidente de marketing global da Bethesda, no processo entre a Microsoft e a FTC, onde afirmou que Indiana Jones também será um Exclusivo do Xbox e estará incluído no catálogo do PC e do Xbox Game Pass desde o lançamento.