Modos gráficos revelados na versão PS5 – Nerd4.life

Deus da Guerra Ragnarok Ele vai pegar dois Modos gráficos para selecionar em PS5: 4K nativo a 30 fps ou 4K dinâmico com upscaling de 60 fps. Isso foi revelado por uma loja de língua inglesa, ShopTo, em e-mails publicitários enviados aos seus clientes.

No e-mail, você pode ver a caixa do jogo, com várias informações escritas abaixo, incluindo: “Alternar entre resolução 4K total a 30 fps ou resolução dinâmica aprimorada a 60 fps”.

O e-mail não contém outras informações inéditas, mas esta nas modalidades de taxa certamente é relevante, pelo menos para quem se interessa por esses aspectos.

Claro que é preciso dizer que a Sony está perdendo, mesmo que seja fácil imaginar que ShopTo não inventou o que foi relatado no e-mail.

De resto, lembramos que God of War Ragnarok será Lançado No PS4 e PS5 em 9 de novembro de 2022. O jogo estará disponível em várias edições, com reservas a partir de 15 de julho.

Vamos ler a descrição oficial:

A sequência do aclamado God of War (2018) vem dos desenvolvedores do Santa Monica Studio. Kratos e Atreus devem explorar cada um dos nove mundos, em busca de respostas enquanto se preparam para a batalha anunciada que marcará o fim do mundo.



Juntos, Kratos e Atreus mergulham nos Nove Reinos em busca de respostas enquanto a milícia Asgard se prepara para a guerra. No caminho, eles mergulharão em fantásticas paisagens míticas, reunirão aliados de todos os reinos e enfrentarão inimigos temíveis na forma de deuses e monstros nórdicos.



Com a ameaça do Ragnarök se aproximando, Kratos e Atreus se veem forçados a escolher entre a segurança de suas famílias e a segurança dos reinos…