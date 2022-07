House Flipper, uma revisão de simulação de renovação de casas

lá Revisão da Casa Flipper Ele só chega agora, pelo menos nas páginas do Multiplayer.it, mas o Empyrean já existe há algum tempo. A verdade é que nós o subestimamos, e o recebemos com aquele sorriso irônico que muitos de vocês irão, diante do habitual simulador fora do comum. Em vez disso, nos últimos anos, House Flipper deixou de ser um simulador espirituoso peculiar para uma experiência bem organizada e um tanto satisfatória. A prova está no número de conteúdo adicional que foi lançado nos últimos dois anos: há conteúdo dedicado a casas de luxo, animais de estimação, jardinagem e fazendas, e o programa provavelmente não terminará por aí. House Flipper tem sido um sucesso, com mais de 2 milhões de cópias apenas no PC, com as melhores expansões vendendo mais de 500.000 cópias. Nada mal para uma equipe de dez…

ver é crer

House Flipper: Repensar um apartamento do zero não é tão fácil quanto parece, mas dá muita satisfação Sucesso Flipper House É inesperado para um projeto como esse, mas você pode entender se deixar seus preconceitos de lado e deixar o jogo começar. House Flipper tem uma estrutura tão simples quanto bem pensada, o que infunde no jogo uma característica encontrada apenas nos melhores simuladores: faz você acreditar. Quando você termina de mexer nos acessórios do banheiro em casa, o sol se põe e você decide voltar para o escritório, agora está completamente imerso em um novo estilo de vida. E talvez, ao carregar o jogo para uma mudança de lugar, você comece a pensar em coisas como “para aquela villa a melhor cozinha americana de cerejeira, ou um espaço aberto com uma pequena cozinha?”. Também acontece que depois de cerca de dez horas com House Flipper, você começa a se ferrar um pouco, pensando que todos esses trabalhos você pode realmente fazer; Mas vamos falar de um bom jogo e também pode incutir em você a esperança de que, mais cedo ou mais tarde, você poderá realmente transformar seu guarda-roupa em um apartamento de três quartos com piscina. Então você tenta novamente e liga novamente por mais uma hora, duas ou cinco. READ This War of Mine: Final Cut, PS5 e Xbox Series X | S. Porque House Flipper é tão confortável quanto todos os jogos semelhantes, além de exigir uma dose consistente de criatividade, o que é sempre ótimo, especialmente nestes tempos em que você pode com um clique mostrar seu trabalho muito pessoal para uma comunidade inteira. mas o A carreira de House Flipper Não decole imediatamente: no início, seu escritório é uma cabana e você só pode aceitar pequenos trabalhos. Você não é tão bom assim, você como jogador e seu personagem, são limitados por habilidades ainda não determinadas pela experiência. Portanto, você deve se contentar em limpar as casas e fazer alguns trabalhos simples, mas após a operação necessária, mostraremos objetivos cada vez mais complexos até que toda a mecânica do House Flipper seja revelada. Isso geralmente acontece quando finalmente temos dinheiro suficiente para começar a dar uma olhada no mercado imobiliário.

Compre, renove e revenda

House Flipper: Podemos comprar, reformar e revender casas cada vez maiores escolhendo o melhor comprador Trabalhar para quem não é lucrativo é lucrativo, mas não há nada melhor do que comprar uma casa de campo, reformar completamente e depois revendê-la com um aumento de 100% no preço. E este é o verdadeiro fulcro do jogo que ainda estará ligado à sua mecânica básica composta por muitas atividades de construção diferentes, simulando sim, mas em nome da simplicidade: em House Flipper podemos limpar a sujeira com um esfregão, chupar baratas com um aspirar, fazer camas, limpar janelas, limpar reboco novo, colocar Azulejos ou parquet, papel de parede ou painéis, determinar o local de colocação de portas e janelas, demolir e instalar paredes, mobiliário e iluminação, instalar canalizações, aquecedores e tomadas eléctricas. Em suma, dentro de casa, você provavelmente pode se mimar Não aconteceu desde o último The Simsmesmo que o show aqui seja inteiramente de uma perspectiva em primeira pessoa, o negócio deve realmente ocorrer e não interagir com outros personagens, exceto potenciais compradores de casas, ou seja, Famílias com necessidades diferentes para satisfazê-las.

Nostalgia por DLC

House Flipper: Depois que tudo estiver resolvido, é hora de ir para os móveis Os primeiros trabalhos serão mais chatos do que os próximos porque nossas habilidades estarão em zero. No entanto, ao realizar as diferentes profissões, acumularemos pontos de experiência que podemos gastar em diferentes habilidades destinadas acima de tudo, mas não apenas, para acelerar o trabalho. Por exemplo: no início poderemos pintar apenas uma fileira de tijolos de cada vez, ao gastar pontos de experiência poderemos triplicar as fileiras de tijolos e reduzir a quantidade de tinta desperdiçada. Quanto mais jogamos, mais House Flipper desvia a atenção dos trabalhos reais, repetitivos e sem testes de habilidade, para Liberdade criativa verdadeiramente incrível. É um crescimento enorme, se você gosta do que House Flipper tem a oferecer, vai mantê-lo viciado no jogo por algum tempo; Definitivamente o suficiente para pagar o investimento feito para comprá-lo. Na verdade, seria muito difícil resistir à tentação de pelo menos não comprar Expansão dedicada para jardinagemComplemento perfeito para o jogo principal.

Muitas casas, poucos móveis

House Flipper: Transformar uma cabana em tal casa é um dos grandes objetivos deste jogo Várias novas missões foram adicionadas nos últimos anos, e casas para comprar e vender (algumas delas relacionadas a deuses Ovos de Páscoa incomuns) Agora há mais do que suficiente. Em sua versão básica, porém, House Flipper é Um pouco mesquinho de móveis, mais, mas sobretudo de estilos diferentes serão necessários. Deste ponto de vista, não ajuda um fechamento específico de mods que normalmente garantem que os DLCs façam sentido; Pelo contrário, a qualidade do DLC deve se destacar do que a comunidade tem a oferecer. Também seria bom ver móveis licenciados, A parceria com a IKEA faria todo o sentido E isso tornaria a House Flipper mais realista, mas é realmente fora de escala para uma pequena casa de software como esta. Do ponto de vista do hardware, o mesmo pode ser dito: Teccpo, Black & Decker, Bosch! Melhores ferramentas para melhores resultados, mas talvez seja por isso que tenhamos que esperar por uma sequência… e mal podemos esperar.