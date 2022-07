Vídeo de Knights of Decayden finalmente aparece como exclusivo do Xbox, cancelado há mais de vinte anos – Nerd4.life

O jornalista da Axios, Stephen Totilo, conseguiu obter um vídeo mostra a Toque A partir de Cavaleiros de DecadinAgora, um exclusivo do Xbox foi cancelado há mais de vinte anos. Você pode encontrá-lo no cabeçalho da notícia.

É um jogo pouco conhecido, do qual apenas imagens fixas foram vistas até agora. A princípio, eles não eram chamados de Cavaleiros do Decadin. Nas primeiras intenções dos desenvolvedores, era ser um exclusivo do PS2, tanto que em 2000 eles o entregaram à Sony. Naquela época eles eram chamados de Cavaleiros de Otto. Com a mudança para o Xbox, ele foi renomeado para Archipelago, então assumiu o nome de Knights of Decayden.

Foi a equipe de desenvolvimento que estava fazendo isso Totalmente jogos, ao qual devemos Star Wars: X-Wing e sua sequência. A experiência da equipe também é muito visível em Knights of Decayden, que também é baseado em combate aéreo entre cavaleiros no que parece ser um cavalo-marinho gigante.

O projeto incluiu um modo de história para um jogador e um modo multiplayer. A Microsoft o cancelou em 2002. Larry Holland, fundador da Totally Games, lembra dele como um projeto ambicioso, que foi demais para o estúdio de desenvolvimento. Para piorar a situação, a crise se deveu à aceitação do timing ditado pela Redmond House e pela própria Microsoft, cujos gerentes na época sabiam muito pouco sobre videogames e eram difíceis de agradar.

No momento do cancelamento, os Cavaleiros Decadin ainda eram muito rudes. A equipe esperava que isso acontecesse, mas mesmo assim diminuiu um pouco o moral de todos.

A parte mais curiosa da história foi que cortar Knights of Decayden foi a primeira tarefa dada a Phil Spencer, atual chefe da Microsoft Gaming, quando começou a trabalhar no Xbox.