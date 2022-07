Desenvolvedores que não planejam monetizar são estúpidos, para o CEO da Unity – Nerd4.life

João Ricitiello, executivo-chefe da unidadefrancamente que os desenvolvedores que criam um jogo sem focar em sistemas de monetização Desde os primeiros estágios da evolução eles são deuses “Malditos idiotas”.

As polêmicas declarações de Riccitiello vêm de uma entrevista publicada pelo PocketGamer.biz, na qual o CEO da Unity mapeia todos os desenvolvedores que, por um motivo ou outro, preferem não incluir sistemas de monetização como microtransações em seus jogos ou o fazem marginalmente. estrada.

“A Ferrari e outras montadoras de luxo ainda usam facas de escultura e argila”, disse Richetello. “Uma pequena parte da indústria de jogos funciona dessa maneira, e algumas dessas pessoas são as pessoas com quem eu prefiro discutir – eles são os mais incríveis, puros, mais inteligentes. Eles também são alguns dos maiores idiotas que eu conheço. .”



John Richitello

Mais tarde, o CEO da Unity esclareceu, em tom mais moderado, que A indústria de jogos mudou E que todos os desenvolvedores que não planejarem cuidadosamente seus sistemas de monetização ou não considerarem fatores como o ciclo de coação do conteúdo ou o que afeta a “taxa de atrito”, estarão em desvantagem em relação aos demais.

“Passei mais tempo fazendo jogos do que qualquer outra pessoa, ficando com cabelos grisalhos e tudo mais. No passado, os desenvolvedores lançavam seus jogos no mercado sem nenhuma interação inicial. Esse modelo está ligado à filosofia de muitas formas de jogos.” Arte e mídia, eu o respeito profundamente. Conheço a dedicação e o cuidado que isso envolve.”

“Mas a indústria divide as pessoas entre aqueles que ainda aderem a essa filosofia e aqueles que tentam entender o que faz um produto de sucesso. E eu não conheço um artista gamer de sucesso que não se importe com o que um jogador pensa. Eles podem escolher ignorá-lo. Mas optar por não saber no lançamento não é uma boa ideia.”

“Eu vi alguns grandes jogos falharem porque eles ajustaram seu ciclo de coação para 2 minutos quando deveria ser uma hora. Às vezes você nem notaria a diferença entre um grande sucesso ou um grande fracasso, se não fosse por isso equilíbrio e quais. Os resultados levam à taxa de atração de jogadores. Não há desenvolvedor no mundo que não queira esse conhecimento.”

Escusado será dizer que os comentários de Riccitiello provocaram inúmeras críticas e controvérsias nas redes sociais, especialmente de desenvolvedores independentes.

Unity, a empresa por trás do mecanismo gráfico de mesmo nome, recentemente se fundiu com a IronSource, uma empresa de monetização de aplicativos um tanto controversa.