Legado de Hogwarts, não há Quadribol no jogo de acordo com “várias fontes” – Nerd4.life

Legado de Hogwarts Aparentemente não incluirá o Quadribol: De acordo com várias fontes que afirmam estar próximas ao projeto, esportes mágicos exóticos farão parte do mundo do jogo, mas não poderemos tentar nossa mão diretamente com essa experiência.

Como você deve se lembrar, o Quadribol não foi confirmado pelos autores do Legado de Hogwarts, que obviamente tiveram que desistir disso. Propriedade Para não tirar recursos de todos os outros aspectos da aventura.

É obviamente uma pena, porque ao ligar mundo mágico Era ambicioso demais esperar um pacote completo de conteúdo, e Quadribol era sem dúvida um dos itens que os fãs gostariam de ver.

No entanto, é claro que se você excluí-lo Esportes Praticado por alunos de Hogwarts permitiu que os desenvolvedores cuidassem da estrutura do jogo, missões secundárias, personagens, etc., imaginamos que este é um compromisso legítimo.

Por enquanto, as notícias não são oficiais e permanecem rumores: descobriremos nas próximas semanas e meses como realmente vai … talvez no contexto de uma nova apresentação que também inclui Data de saída Oficial do Legado de Hogwarts.