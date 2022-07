Microsoft pode adquirir Netflix, segundo analista de mercado Laura Martin – Nerd4.life

Uma vez que o acordo faraônico entre Microsoft E a Activision Blizzard, a gigante de Redmond pode tentarObsessão A partir de Netflix. Pelo menos é o que diz Laura Martin, analista-chefe da Needham.

Segundo Martin, a aquisição pode ser para a Netflix Diretor Meu exemplo de uma situação que não é rósea: o número de assinantes está diminuindo, com o valor das ações da empresa caindo em relação aos números registrados no final do ano passado.

Há alguns dias, as duas empresas assinaram um acordo muito profundo, com a Microsoft, que gerenciará os anúncios da Netflix no contexto de assinaturas de baixo preço com anúncios enquanto visualiza o conteúdo da plataforma.

Para o analista da Needham, isso é um sinal claro da afinidade da Netflix com a Microsoft, o que pode levar a um acordo mais significativo no futuro.

Laura Martin disse em entrevista ao Yahoo! finança. “Ele está tentando se aproximar da Microsoft na esperança de que, depois de concluir a aquisição da Activision Blizzard, ele compre a Netflix mais tarde.”

O analista da Needham sugere que apenas a Microsoft pode apoiar uma aquisição de US$ 100 bilhões como a Netflix e ao mesmo tempo receber aprovação de órgãos regulares, como a FTC, já que outros gigantes como Google e Amazon já possuem seus próprios serviços de streaming.

Sem dúvida, o cenário que Martin desenhou é muito interessante, pois permitirá à Microsoft entrar no mercado de serviços de streaming de TV e filmes. É provável que haja ramificações importantes também no lado dos jogos, com a aquisição possivelmente favorecendo um número maior de mods de ação ao vivo para muitos dos IPs da empresa ou possivelmente criando um novo. Maxi assinatura O que inclui o Xbox Game Pass e o Netflix.

Mas estas são apenas suposições muito fantasiosas. A verdade é que nada realmente concreto no momento, e mesmo que o analista da Needham esteja certo, a potencial aquisição da Netflix pela Microsoft pode levar anos.

Enquanto isso, parece que o casamento entre a Microsoft e a Activision Blizzard pode se materializar no próximo mês.